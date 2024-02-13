Ситуація у всрф і ЗСУ. Запитання та відповіді – Том Купер

Том Купер підготував чергову порцію роз’яснювань на запитання, які йому задають читачі та ЗМІ. Цього разу йдеться про стан справ в всрф, здатність проводити масштабні операції, зокрема і під Куп’янськом, доповнюваність особового складу тощо. Він також обговорює ситуацію з в ЗСУ, здатність протистояти росіянам і від чого вона залежить, зокрема здатність проводити контратаки. Купер вважає, що брак новобранців треба вирішувати не черговим масовим набором, а більше дбати про технології, які дозволять збільшити виживання піхоти в боях.

Сьогодні у нас сесія запитань і відповідей, в якій будуть запитання від вас і від ЗМІ. Я почну з питань, пов'язаних з політикою, стратегією і доктриною, і спробую опуститися до оперативного і тактичного рівнів.

Як можливо, що країна з в 30 разів меншою економікою, яка не може виготовити робочий автомобіль, телефон чи холодильник – тобто росія, може перевершити весь Захід, коли мова йде про військові матеріали?

1. Не все так просто. Принаймні, справа в структурі економік, про які йдеться. Так, Захід має "в 30 разів більшу економіку", але більша частина "багатства", що становить цінність цієї економіки – це, буквально, "переміщення електронів з лівої на праву сторону монітора ПК/Мас". Дивіться, "інвестиційний сектор, банки, страхування" тощо. Натомість, з причин, які ми пояснювали кілька днів тому (див.: набагато вигідніше, в буквальному сенсі, грати на ринкових акціях, ніж виробляти щось, що можна потримати в руках), на Заході майже не залишилося власного промислового виробництва: воно було передано на аутсорсинг іншим країнам. Таким чином, російський військово-промисловий потенціал принаймні "відповідає" значній частині західного.

2. Насправді, як і Захід, після двох років війни навіть росія вистріляла свої запаси боєприпасів і основних систем озброєнь мирного часу. Тому вона почала імпортувати боєприпаси з Північної Кореї, наприклад. Таким чином, не можна сказати, що росіяни випереджають Захід у виробництві озброєнь.

3. Хоча західна олігархія ніколи не бере безпосередньої участі в політиці і, таким чином, "ніколи не бруднить рук", західні уряди, "як мінімум", відповідальні перед олігархією, яка їх підкуповує. Навпаки, російський уряд є вершиною російської олігархії. Таким чином, він ні перед ким не відповідальний і вільний приймати "логічні рішення": робити кроки, які він вважає необхідними для того, щоб проводити свою власну політику. Це призводить до таких ефектів, як "наслідок" і "узгодженість", але також і до повного ігнорування обох. Наприклад: як головний олігарх росії, путін може вільно втілювати власні мрії про "відновлення і розширення російської імперії", навіть якщо його аргументація на користь цього абсолютно непослідовна. Навпаки, навіть такі політики як Байден не можуть проводити послідовну політику, і це ще менше стосується урядів США чи інших західних країн, що змінювали один одного: по суті, за одним винятком, їхня зовнішня політика змінюється щонайменше кожні чотири-п'ять років.

4. Ба більше, у світлі того, що Захід робить на Близькому Сході в останні місяці, західний "гуманізм" і "моральність" виявилися великою аферою. Результатом є те, що західні уряди мають дедалі менший вплив за кордоном. Це дозволяє російському уряду легко знаходити рішення там, де Захід зазнає труднощів.

5. ...і ще є такі чинники, які роблять західну політику легко передбачуваною, як "порятунок Ізраїлю за будь-яку ціну": як вже згадувалося кілька днів тому, коли когось легко передбачити, то його легко і "вбити".

Що Ви думаєте про українські атаки на російські нафтопереробні заводи?

Наразі це щось на кшталт "єдиного шляху вперед" для України – за однієї важливої умови: що цей наступ може тривати протягом тривалого періоду часу, і, таким чином, Україна виявиться здатною вивести з ладу російську мережу нафтопереробних заводів. У такому випадку ці зусилля можуть мати кумулятивний ефект, який полягає в тому, що росія не зможе забезпечити достатню кількість пального для безперервних наступальних операцій.

Наскільки драматичні наслідки можуть мати такі зусилля, стало очевидним після закінчення ірано-іракської війни. Наприкінці 1987 і на початку 1988 року, випадково чи навмисно, після багатьох років спроб змусити Тегеран до переговорів усіма іншими можливими засобами, іракські ВПС почали атакувати один іранський нафтопереробний завод за іншим. Кумулятивний ефект полягав у тому, що Іран виявився не в змозі продовжувати забезпечувати свої збройні сили достатньою кількістю палива для продовження війни, і не було ніякого рішення протягом 1-2 років, а то й довше. (Оскільки ця історія, ймовірно, буде "новиною" навіть для багатьох досвідчених істориків цього конфлікту, ось джерело, і майте на увазі, що висновок, про який йде мова, ґрунтується на дослідженні мого колеги в іранських архівах).

Однак слід пам'ятати, що просто "атакувати нафтопереробні заводи" недостатньо. Недостатньо просто "підривати резервуари з пальним". "Вночі на тлі темного неба горить цистерна з пальним" – це виглядає "ефектно" на відео в соціальних мережах, але на війні такого масштабу та інтенсивності, як ця, це важить відносно небагато.

Насправді, така операція вимагає цілеспрямованого ураження диспетчерських нафтопереробних заводів. Ще у 1980-х роках всі вони були комп'ютеризовані. Таке обладнання вкрай важко замінити – і коштує дорого, і потребує часу на виготовлення (а росія не має серйозних можливостей для виробництва такого обладнання), і на встановлення, і на налагодження.

Крім того, це має бути постійна робота: такі атаки повинні "прокручуватися", ніч за ніччю, щоб стати ефективними.

Таким чином, Україні потрібно набагато більше БПЛА з достатнім радіусом дії і "пробивною силою" (тобто достатньо важкими боєголовками), а також набагато краща точність (вони повинні стати дійсно здатними вражати диспетчерські пункти) – для того, щоб цей наступ мав справді "вирішальний вплив на війну". І навіть коли такий ефект буде досягнутий: ці зусилля мають супроводжуватися чимось на кшталт "нафтового ембарго" на експорт палива до росії.

Таким чином, незважаючи на високий потенціал, цей тип операцій повинен стати набагато інтенсивнішим за своїм загальним обсягом і супроводжуватися іншими заходами.

Як завжди: війна – це система систем...

Результати удару БПЛА по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї 9 лютого. Схоже, одна з ректифікаційних веж була підбита і підпалена. Це свого роду "приємна" шкода: може призвести до зупинки виробництва на 2-3 місяці.

Які перспективи в Україні на 2024 рік?

Наразі, схоже, не набагато більше, ніж: організувати серйозні і тривалі поставки більшої кількості боєприпасів (особливо артилерійських), безпілотників, систем зв'язку, систем радіоелектронної боротьби, систем нічного бачення, систем протиповітряної оборони і т.д. у порівнянні з тим, чим росія "годує" свої збройні сили. Якщо ці критичні питання не будуть вирішені задовільним чином, не варто очікувати серйозних переломів у цій війні, оскільки українці просто не мають боєприпасів, безпілотників, систем протиповітряної оборони та бронетехніки, які б дозволили їм перехопити ініціативу.

Що може допомогти Україні повернути ініціативу і перейти від оборони до наступу?

Надійне і тривале постачання більшої кількості боєприпасів (особливо артилерійських), безпілотників, систем зв'язку, систем радіоелектронної боротьби, систем нічного бачення, систем протиповітряної оборони тощо...

Чи доцільно створювати новий вид збройних сил посеред війни?

Так, доцільно. Іноді відбуваються технологічні прориви, які вимагають таких кроків.

Згадайте, що перші військово-повітряні сили з'явилися як незалежні роди військ у середині Першої світової війни. Хіба хтось сьогодні нарікає на цей факт?

Зважаючи на вплив безпілотників на цю війну, так, створення ЗСУ власних БПЛА як окремого виду збройних сил є нічим іншим, як "чистою логікою". Такі кроки забезпечують необхідний вплив на прийняття рішень, а отже, і фінансування.

Що зараз відбувається в цій війні?

По суті, росіяни використовують у своїх цілях як протистояння між демократами і республіканцями в Конґресі США, так і загальну одержимість Заходу "порятунком Ізраїлю" і пов'язаний з цим збій у поставках боєприпасів в Україну, у своїх цілях. Як тільки з'явилася впевненість, що США перенаправлять свої поставки боєприпасів до Ізраїлю (ще в середині жовтня) і що, незважаючи на домовленості НАТО (від вересня), Збройні сили російської федерації (всрф) розпочали "тотальний" наступ. Таким чином, путін знову дуже успішно виграє час до президентських виборів у США в листопаді цього року, на яких, як він сподівається, може перемогти завдяки агентам ФСБ (і це вже близько 30 років). Найбільш відомий такий агент як Дональд Трамп. Крім того, він сподівається, що Трамп, повернувшись до Білого дому, продовжить руйнувати американський плюралізм і зруйнує альянс між США і Європою у формі НАТО. Зрештою, це призведе до припинення підтримки України з боку Заходу...

На полі бою... чи справді путін хоче захопити Авдіївку, а потім оголосити про "перемогу у цій війні", як багато хто каже: я не знаю. Вибачте, я вже давно не пив чаю з владіміром, і тому не можу навіть припустити...

А тепер серйозно: що я можу оцінити, так це те, що через брак сучасної та придатної бронетехніки, достатньої вогневої потужності та ефективних методів цілевказання, через власний дефіцит артилерійських боєприпасів, а також через вогневу міць і запеклий опір Збройних сил України (ЗСУ), росіяни підійшли до виконання поставленого перед ними завдання у досить "класичній" манері. Як і вперше, ще в жовтні, вони діяли так, ніби атакують в декількох точках уздовж лінії фронту (Сватове, Бахмут, Торецьк, Авдіївка, Новомихайлівка, Роботине, Дніпро/Херсон).

Вони все ще роблять вигляд, що готуються до чергового "великого механізованого наступу" на іншому секторі (Куп'янськ). Але насправді у них є лише одна головна мета. Це Авдіївка. Все інше – "демонстрація/маскування": спроби відволікти увагу українців, закріпити підрозділи ЗСУ там, де вони є, щоб їх не відправили на посилення на Авдіївський напрямок.

Це також максимум, на що здатні всрф за один раз. Адже, навіть якщо за останні 6-8 місяців вдалося відновити чисельність особового складу, всрф втратили загальну спроможність проводити масштабні механізовані наступальні операції на кількох напрямках: вже з часів Попаснянсько-Сєвєродонецько-Лисичанської операції (травень-липень 2022 року) вони не здатні нейтралізувати ЗСУ в цілому секторі, прорвати її лінію фронту та просунутися в глибину. Натомість, "тупоголові командири" в Москві були змушені зосередитися на поступовій деградації українських оборонних позицій, а потім перемелювати обрані, незначні ділянки фронту десятками безперервних піхотних атак, і вважати себе щасливими, якщо їм вдається просунутися на 100-300 метрів на тиждень (і це ціною сотень одиниць бронетехніки і тисяч жертв).

Зараз, коли вогнева міць і точність окремих батальйонів і бригад ЗСУ перевершує вогневу міць і точність окремих батальйонів і бригад всрф, вона існує лише доти, доки в українців є боєприпаси, безпілотники, необхідні запчастини та інші засоби забезпечення. Як тільки щось із цього вичерпається, або безпілотники будуть нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби, зсрф зможуть просуватися далі. Звичайно, вона все ще несе неймовірні втрати від мін, мінометів, протитанкових керованих ракет (ПТРК), снайперів і протитанкових гвинтівок, а також від західної бронетехніки на кшталт M2/M3 Bradley, але вона може компенсувати ці втрати і продовжувати наступати.

Ніде це не є настільки очевидним, як у співвідношенні сил у цій битві. Вже кілька місяців ядром оборони Авдіївки є 47-ма та 110-та мехбригади. Можливо, їх підтримують 1-а танкова і 23-я механізована (північ), 53-я механізована (центр) і 115-а механізована (південь) бригади. Однак, за моїми останніми підрахунками, а це було в листопаді 2023 року, росіяни зосередили близько 7-8 бригад лише для атак на сектори, що прикриваються 47-ю та 110-ю бригадами. Майже всі ці 7-8 бригад тим часом "знищені": вони зазнали втрат, які зробили їх неефективними в наступальних операціях. Настала черга "8-ї, 9-ї, 10-ї, 11-ї та 12-ї" російських бригад продовжувати наступ. Яке ж тоді здивування, що через 3,5 місяці після цього українці теж зазнають втрат, а багато рот 110-ї зменшуються до 35-40 бійців?

Навіть тоді, коли у 47-ї та 110-ї закінчилися артилерійські боєприпаси, майже два тижні важких бомбардувань російськими планерними бомбами та ще одна серія дорогих піхотних атак, і росіяни "нарешті" здійснили серйозний наступ і увійшли в Авдіївку. Подумайте, це вже само по собі багато про що говорить.

Гаубиця "Дана" калібру 152 мм 110-ї мехбригади в дії.

Як ви оцінюєте можливу небезпеку повторного нападу росії на Харків і північ України?

Я вважаю її такою ж "серйозною", як і всі погрози про "відновлення російського нападу на Київ з боку Білорусі", що циркулювали протягом більшої частини минулого року.

Очевидно, що нічого подібного ніколи не відбувалося. Єдину загальновійськову армію всрф було відправлено до Білорусі з навчальною метою, а потім, після того, як вона виконала свої навчальні завдання і стало очевидно, що задум не спрацював (тобто українці все ж таки атакували на півдні) – цю армію було виведено звідти.

За моїми оцінками, зараз відбувається те ж саме у випадку з Куп'янськом, з одним зауваженням: я не бачив жодних доказів "гігантської концентрації" російських механізованих сил навпроти Куп'янська. Де супутникові фотографії "500+ танків"?

Нарешті, і як пояснювалося вище, не тільки те, що всрф втратили здатність проводити такі операції, але й те, що, за моєю оцінкою, фактичний масштаб будь-яких інших російських операцій, окрім операцій на Авдіївському напрямку і, відповідно, їх важливість вимірюється їх "успіхом".

Читай: їхньою відсутністю.

Чи достатньо готується Україна? (...на випадок, я так розумію, такого розвитку подій, тобто на випадок механізованого наступу всрф на Куп'янськ..?)

Наскільки я можу сказати: так. Вона має гарну концентрацію сил на Куп'янському напрямку.

До речі, росіяни про це теж знають.

Як довго росіяни можуть продовжувати наступ на Авдіївку?

Скільки захочуть. Так, темпи російських втрат, про які заявляє офіційний Київ, дуже високі (щось близько 700 військовослужбовців плюс 20 одиниць техніки в середньому на добу за останні три місяці), але вони нижчі, ніж темпи нових надходжень до всрф.

Останнє питання має вирішальне значення: близько року тому, за оцінками, темпи поповнення ВДВ становили близько 20-25 тисяч військовослужбовців на місяць. Майже 12 місяців потому цей показник значно збільшився, що призвело до постійного зростання ВДВ. росіяни постійно набирають, оснащують, організовують, навчають і відправляють на фронт більше військ, ніж втрачають.

Чому?

Тому що у всрф було достатньо часу, щоб розширити свої тренувальні бази, покращити організацію і підготовку. А росія мала більш ніж достатньо часу, щоб наростити виробництво військових матеріалів – озброєння, боєприпасів, постачання. Більше того, їй було надано достатньо часу, щоб організувати імпорт з Північної Кореї, наприклад.

Тим часом, до всрф, ймовірно, буде набиратися близько 30 тисяч військовослужбовців на місяць, і на відміну від тих, що набиралися наприкінці 2022 і на початку 2023 року – зараз вони проходять солідну двомісячну підготовку перед відправкою на фронт. Офіцери нижчого рангу і сержанти (старшини), які їх очолюють, також отримують кращу підготовку. Єдине, чого бракує всрф, – це сучасної бронетехніки. Тут вони не можуть зробити більше, ніж намагатися відремонтувати те, що вдається зібрати з поля бою, і залежать від мізерних поставок з вітчизняних заводів.

Нарешті – можливо моє враження хибне, але вже кілька тижнів я не отримую повідомлень про чергові "вражаючі" удари з РСЗВ M142 HIMARS або M270 MLRS по російських складах боєприпасів, базах постачання, місцях зосередження військ за лінією фронту. Це може означати дві речі: або росіяни мають рацію, і їм вдалося розгорнути електронні засоби протидії, які суттєво погіршують GPS-наведення боєприпасів HIMARS і РСЗВ, або США не постачають такі боєприпаси в Україну вже кілька місяців (так само, як не постачають 155-мм артилерійські снаряди). Або і те, і інше. Результат очевидний: командири всрф можуть вільно маневрувати своїми підрозділами за полем бою, як їм заманеться, завозити всі необхідні припаси і боєприпаси, і продовжувати наступати.

Чи може ЗСУ вести "активну оборону", і які ризики це може створити для України?

"Активна оборона" означала б, що ЗСУ проводять локальні контратаки, щось на кшталт "постійно", принаймні "за першої-ліпшої нагоди".

Суть відповіді на це питання полягає в забезпеченості боєприпасами: якщо є достатньо боєприпасів (плюс достатньо підготовлених військ, плюс достатньо припасів, плюс достатньо розвідданих про дислокацію противника тощо), то так, це може бути. Якщо ні, то ні.

Зараз у ЗСУ навіть не вистачає артилерійських боєприпасів "просто для серйозної оборони".

З цим питанням пов'язане і питання "активної оборони".

Які можливості відкриваються для ЗСУ?

Це питання потребує більшої конкретики. Чи мається на увазі на стратегічному рівні? На тактичному рівні? Конкретні ділянки фронту? Щось інше..?

Не знаю, тому важко відповісти. Можу лише навести такий приклад: якщо (велике "якщо") Україна матиме достатньо артилерійських боєприпасів, щоб зупинити російський наступ на Авдіївку "плюс трохи", то вона могла б націлитися на проведення великих контрнаступів у фланги російського наступу. Такі операції вимагатимуть блокування повітряного простору для російських Повітряно-космічних сил (ВКС), потім нанесення ударів по російських операторах безпілотників, потім по російській артилерії, потім по російських оборонних позиціях і т.д.

Наразі немає боєприпасів "просто для серйозної оборони", а отже, цей варіант також не обговорюється.

Чи будує Україна подібні лінії оборони, як це робить росія?

Так, будує. Дональд Гілл писав про це ще в січні.

Яка ваша думка про структуру ЗСУ, що базується на бригадах і спеціальних територіальних командуваннях? Багато західних коментаторів стверджують, що ЗСУ не вистачає підготовлених кадрів для управління командуванням на рівні дивізій та армії; проте Euromaidanpress стверджує прямо протилежне і скаржиться на "роздуту адміністрацію": що у ЗСУ занадто багато штабів і занадто мало піхоти.

Забігаючи наперед: кількість генералів на службі не означає, що не вистачає командирів дивізійного та армійського рівня. Це означає лише те, що багато офіцерів певного віку все ще перебувають на службі, і не факт, що вони мають необхідну кваліфікацію, підготовку, досвід і заслуги. Враховуючи склад населення України, де багато чоловіків у віці 40-50 років, порівняно з відносно невеликою кількістю чоловіків 20-30 років, не дивно, що склад ЗСУ є подібним. З цієї точки зору, насправді "не дивно" чути, що в ЗСУ багато генералів, але занадто мало командирів дивізійного та армійського рівнів. Дійсно, існує "роздута адміністрація". Однак це не означає, що генерали, про яких йдеться, зроблять Україні добру послугу, служачи в піхоті.

І навіть якщо так, я не з тих, хто зациклюється на таких проблемах, як бюрократія, а з тих, хто шукає шляхи вирішення проблем. Наприклад, я вважаю, що ця війна чітко показала, що піхота в усіх збройних силах світу потребує серйозної модернізації. Типовим прикладом можуть бути "балістичні шоломи", "кевларові жилети", "сталеві пластини" і т.д.: все це було "приємно мати", коли вони з'явилися вперше, у 1970-х і 1980-х роках, і залишалося раритетом навіть у 1990-х і 2000-х роках. Певною мірою "заспокоювало" те, що на початку 2022 року вони будуть широко використовуватися в ЗСУ. Однак наразі їх явно недостатньо. Дійсно: маса того, що є навколо, застаріла.

Сучасний піхотинець потребує набагато кращого захисту: ще легших бронежилетів, що закривають інші чутливі частини тіла окрім маківки, передньої та задньої частини тулуба. Усі військовослужбовці повинні бути оснащені (і навчені користуватися) прицілами нічного бачення; мати захист для обличчя, боків тіла, колін і ступнів. Всі вони повинні отримати кращі системи прицілювання для своєї вогнепальної зброї, а їх вогнева міць (вогнева міць їх вогнепальної зброї) повинна бути ще більше збільшена, і т.д., і т.п., і т.п.

Нарешті, існує ціла низка сучасних технологій, які, якщо їх застосувати в першу чергу, можуть значно підвищити виживання піхоти на полі бою. Див. розгортання бойових роботів; див. розгортання безпілотних наземних транспортних засобів; див. передові датчики; див. портативні системи радіоелектронної боротьби; див. мережеві технології на кшталт Інтернету і т.д. І все ж (і з причин, які ми пояснювали тут, кілька днів тому), такі технології все ще знаходяться за "світлові роки" від широкого застосування навіть в армії США, не кажучи вже про ЗСУ.

Таким чином, я б сказав: рішення полягає не в тому, щоб примусити 40-50-річних генералів або мобілізованих і не бажаючих служити в піхоті, а в тому, щоб підвищити живучість і боєздатність піхоти.

Очевидно, що це коштує величезних грошей, але, вибачте, це єдиний шлях вперед.

Що стосується структури ЗСУ... насправді, я вважаю, що бригадна структура працює нормально. Проблемою є те, що час від часу територіальні командування починають відривати 5-10-15 батальйонів від такої ж кількості бригад, щоб виконувати роль "пожежних команд" у певних кризових точках. Це руйнує згуртованість підрозділів, призводить до (часто – масових) розбіжностей між командирами, регулярно призводить до хаотичних ситуацій на полях бою (коли "присутні" підрозділи регулярно не знають про прибуття підкріплень, а підкріплення не мають детальної інформації про дислокацію підрозділів, які вони повинні підсилити тощо), і тому подібне.

Нарешті, я не згоден з такою практикою на оперативному рівні, коли старі, добре перевірені підрозділи "стікають кров'ю", "утримуючи лінію фронту", щоб "виграти час" для "створення нових бригад"; потім ці нові бригади отримують "найкраще" спорядження і кидаються в наступальні операції – як це регулярно відбувалося протягом останнього року.

Це не спрацювало для Вермахту у Другій світовій війні, і я не розумію, чому хтось вважає, що це може спрацювати для ЗСУ зараз.

Чи є звичним (і розумним) змінювати більшість або всіх командирів високого рівня, як це щойно зробив Зеленський (замінивши не лише Залужного, а й більшість інших вищих посад)?

Вибачте, "занадто мало даних для підрахунків": за винятком генерала Залужного (і хоча, так, звичайно: зрештою, всі накази має підписувати Зеленський), я не знаю, скільки змін у вищому керівництві ЗСУ було здійснено за наказом Зеленського, а скільки – за наказом генерала Сирського.

І хоча я пригадую кілька подібних перетасувань за цей час, я не пригадую жодного подібного розширення.

Втім, і знову ж таки: я не знаю достатньо деталей, щоб стверджувати. Можу лише здогадуватися, що на це були причини. Більше того: вагомі причини.

В ідеалі генерал Сирський міг би шукати шлях до повного реформування ЗСУ, спираючись на досвід останніх двох років, плюс зменшення впливу США на прийняття рішень на стратегічному та оперативному рівнях. Судячи з результатів минулорічного літнього наступу, мені здається, що ці питання мають вирішальне значення. Але це лише моя оцінка, і я не ходжу в його чоботях.

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