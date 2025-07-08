Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер

Том Купер у передмові до тижневика Дональда Гілла наголошує, що саме неспішність і нерішучість західних країн привели до дефіциту ракет до систем Patriot та SAMP/Т, а відтак до складної ситуації, в якій опинилася Україна. Дональд Гілл зі свого боку вказує на ризики формування двох мегакотлів довкола Костянтинівки та Покровська на Донеччині, які можуть завдати непоправних втрат ЗСУ.

Вступ Тома Купера. Все ще зайнятий особистими справами та іншою роботою, тому не маю чого додати до того, що Дональд Гілл зібрав і підготував за останній тиждень.

…за одним, мабуть, винятком…

Ви вже знаєте: полковник Юрій Ігнат, начальник служби зв'язків з громадськістю Військово-повітряних сил та Військово-повітряної оборони України (я зазвичай скорочую цю назву до ПСУ), публічно визнав: служба не збила жодної з шести російських балістичних ракет, випущених по Києву в ніч з 3 на 4 липня.

Не можу не дивуватися всім тим, хто все ще дивується, чому… ніби це так надзвичайно важко зрозуміти…

Але гаразд, ось вам ще раз: головна причина – це те, про що я неодноразово згадував з лютого: нестача зенітних ракет, особливо FIM-104 Patriot (для ЗРК PAC-2/3) та Aster 30 Block 1/1NT (для ЗРК SAMP-T). Запаси України були критично низькими вже в лютому. Дійсно, до кінця березня у ПСУ закінчилися ракети Aster. Ми всі можемо сміливо поставити на карту наш річний дохід, що ситуація в цьому плані з того часу не покращилася.

... і не покращиться найближчим часом (просто тому, що виробництво не було налагоджено вчасно, а це процес, що займає два-три роки, а запаси США та Європи тим часом занадто низькі для цілей самооборони... плюс, звичайно, для святого Ізраїлю).

Крім того, і це також спостерігається неодноразово принаймні з червня-липня минулого року, росіяни все краще картографують мережу ППО ПСУ, а потім координують свої ракетні удари з ударами ударних БПЛА. Це означає, що вони тягнуть ПСУ за ніс (займають її атакуючими БПЛА, які сьогодні налітають з різних напрямків), а потім б'ють по животу (наносять удари балістичними та/або крилатими ракетами).

Це єдиний логічний результат того, що і офіційний Київ, і його західні союзники протягом трьох (і більше) років щось робили, моделювали результат (бажано такий, де росія не зазнає поразки, замість того, щоб розробляти стратегію, як перемогти росію, розвивати промисловість, а потім озброювати Україну до зубів... і тим самим давати росіянам весь час світу, щоб вони винесли уроки.

...тому що... зітхаю... ну, ви вже знаєте причини: "а що, коли ми втратимо наші ділові зв'язки з Пуддінгом?" і/або (хоча це найідіотичніше виправдання з усіх): "а що, коли росія буде переможена і потім розвалиться"..?

Як добре, що всі вони три роки старанно працювали над розробкою однієї з найскладніших і найпотужніших систем ППО для Києва... і тепер по вуха занурилися в будівництво збройових заводів по всій Україні.

...якщо я спробую перестати крутити очима, то впаду зі стільця. Тому краще передати слово Дону.

Курщина/Сумщина. російські дрони атакують окопи за 1500 метрів на схід від Тьоткіно, після чого російська піхота їх зачищає. Українські захисники не помітили і не відкрили вогонь по наступаючій російській піхоті, що було самогубством. За 500 метрів українські дрони атакують наступаючу російську піхоту.

російський авіаудар по лісосмузібіля Хотина. Інший авіаудар знаходиться на 2300 метрів далі на північ. російські дрони, що патрулюють поблизу Корчаківки, виявляють датчики та логістичні транспортні засоби.

30 червня в результаті удару по командному пункту в Корєнєво загинув генерал Гудков. Ще семеро офіцерів загинули, четверо зникли безвісти і дев'ятеро були поранені. Гудков, можливо, розкрив своє місцезнаходження через незахищений радіоканал. Україна відстежувала його пересування по росії, і напад 30 травня у Владивостоці, ймовірно, був спробою вбивства. Здатність України відстежувати його свідчить про її можливості збору інформації та про неспроможність росії захистити свою інформацію. Командир 155-ї бригади морської піхоти, який вбивав і обезголовлював українських полонених, також загинув.

Вовчанськ. За десять кілометрів на північ від Вовчанська, на російській стороні кордону, БПЛА завдав удару по хімічному заводу.

Мілове. росіяни перетнули кордон у Міловому та Строївці, просунувшись на три кілометри в обох місцях.

Куп'янськ. росія обстрілює українські позиції на північ і південь від Кіндрашівки. росія побудувала простий міст через річку Оскол біля Дворічної, але його знищив БПЛА.

Терни. Під час звичайної ротації персоналу сили, що змінюють, зустрічаються з силами, що відходять, на позиції, щоб забезпечити постійне прикриття. Українські війська, мабуть, помітили, що в одному місці сили, що відходили, пішли до прибуття сил, що змінювали, і залишили кулемет без охорони. Тож українці його забрали.

Сіверськ. Деякі відеодрони, що атакують російську піхоту, потім дрон, керований за допомогою радіозв'язку, намагається атакувати транспортний засіб всередині будівлі в Лисичанську, що за 15 км, а потім дрон з оптоволоконним кабелем атакує той самий транспортний засіб.

росіяни, які намагаються просунутися на південь від кар'єру, зазнають атак дронів і артилерії.

Торецьк. Для тих, хто ще не помітив: подивіться на карту нижче. Як очевидно, росіяни, у тісній співпраці з Сирським і компанією в Києві, тим часом на шляху до створення "суперкотла" в районі Костянтинівки. Якби ЗСУ не втратили б велику кількість військ і техніки в процесі виведення звідти, це було б "цікаво спостерігати"...

російського пораненого евакуюють на мотоциклі біля Дилівки. Українські позиції атаковані біля Дилівки, і росіяни просунулися на 1500 метрів.

росіяни, що рухаються на північ від Новооленівки, атакованідроном. Два дрониGeran/Shahed влучили в будинки в Яблунівці. російські атаки дронів в районі Яблунівки були інтенсивними.

У Харцизьку, за 60 км від лінії фронту, виявлено російський склад боєприпасів. На захід від Костянтинівки перехоплено російський дрон. БПЛА пошкодив гусеницю бронетранспортера M113, вивівши його з ладу.

Артилерія 28-ї бригади обстрілює російську піхоту. Піхота 28-ї бригади займає чудові оборонні позиції з захистом зверху на підвищеній місцевості з видом на канал і утримує ці позиції вже понад два роки. Поки вони утримували свої позиції, російський наступ через Торецьк, що знаходиться безпосередньо праворуч від них, деякий час становив загрозу витіснити їх з цих чудових позицій. Потім загрозою став російський наступ на захід від Костянтинівки, що знаходиться за 26 км. Зараз російські атаки в напрямку Дилівки ускладнюють утримання оборонної лінії, оскільки їхній правий фланг знаходиться під загрозою.

Самохідна гармата M109 155 мм 28-ї бригади має дальність стрільби 24 км і, ймовірно, розташована на південний схід від Костянтинівки, приблизно в 10-15 км від лінії фронту. У зоні досяжності знаходиться дуже мало ворожих транспортних засобів. росіяни використовували свої танки як артилерію з відстані 14 км. Екіпаж гармати також вже деякий час не проводив контрбатарейний вогонь по ворожій артилерії, тому більшість їхніх цілей – це російська піхота в невеликих групах.

російські дрони патрулюють усі дороги, що ведуть до Костянтинівки, що ускладнює логістичну підтримку. Якщо ви бачите дрон, ви негайно виходите з машини і залишаєте її дрону. Тунелі з сіток забезпечують певний захист, але швидкість і погана погода є найкращим захистом від дронів. Коли погода погана, логістичні машини мчать на підтримку підрозділів, а росіяни відправляють невеликі підрозділи для атаки. У таких випадках артилерія є єдиною доступною вогневою підтримкою.

Буксирувана артилерійська установка була б стаціонарною в оборонній позиції, але самохідна гармата знаходиться в досить глибокому котловані, так що верх башти знаходиться трохи нижче рівня землі. Вона переміщується на кілька метрів вперед для ведення вогню, а потім повертається в глибшу частину котловану, коли вогнева місія завершена. Зверху побудована маскувальна сітка для укриття від безпілотників. Перед позицією є пандус, який дозволяє гарматі заїхати назад в окоп, а вхід в окоп захищений двома сітками, які відкриваються горизонтально і вертикально.

(Верхній ряд) Передня частина вогневої позиції під час виконання вогневих завдань і в перервах між ними. (Внизу зліва) Гармата готується до висування і виконання вогневого завдання. (Внизу праворуч) Задня частина вогневої позиції. В дальньому кінці – світло, що просочується крізь сітки на передній частині позиції.

Боєприпаси зберігаються в іншій ямі, розташованій за кілька метрів, і з'єднані тунелем, який згинається під кутом 90 градусів, щоб дещо зменшити ймовірність потрапляння вибухів з однієї ями в іншу. Житлові приміщення знаходяться на безпечній, але близькій відстані, повністю під землею і мають верхні риштування з брезентом і землею для захисту від ворожих атак і дощу. У цьому місці командир отримує інформацію про цілі. Розрахувавши напрямок і висоту гармати та кількість необхідних порохових зарядів, він передає цю інформацію по радіо командиру гарматного розрахунку.

(Вгорі ліворуч) 155-мм снаряди, виготовлені трьома різними країнами НАТО, складені за моделями. Кожен снаряд має незначні відмінності, які забезпечують оптимальну ефективність для гармати цієї країни з власних економічних міркувань. Командир батареї повинен враховувати ці відмінності під час розрахунків для гармати американського виробництва. (Вгорі праворуч) Вхід до житлового приміщення накритий брезентом для захисту від дощу. Зрізані гілки використовуються для маскування, але коли гілки висихають, вони можуть стати індикатором. (Нижній ряд) Командир отримує інформацію про ціль з фронту і надає командиру гармати розрахунки, необхідні для точного пострілу. Командир каже, що хоче виграти війну, щоб його семирічному синові не довелося воювати.

35-хвилинне відео піврічної давнини розповідає про команду БПЛА "Азову", яка керувала безпілотниками "Вампір" ("Баба Яга"). Воно показує, наскільки складно забезпечувати лінію фронту в присутності ворожих розвідувальних безпілотників. З просуванням російських військ на захід від Костянтинівки це стало набагато складніше, оскільки стало менше місць для проїзду.

Вони виїжджають у вечірніх сутінках, тому що їх важче побачити за допомогою оптики візуального спектру БПЛА, а температура не є оптимальною для тепловізійної оптики. Навіть якщо автомобіль не атакують, воронки від бомб у темряві можуть знищити його, а осколки раніше розірваних бомб можуть розплющити шини. Якщо ви знаходитесь досить далеко від лінії фронту, ви можете замінити шину. Якщо ж занадто близько, то часу на заміну не вистачить, і вам доведеться їхати далі або покинути машину.

Коли їм повідомляють, що в цьому районі знаходиться російський розвідувальний дрон, вони розвертаються і шукають безпечне місце, щоб сховатися. Коли їм повідомляють, що розвідувальний дрон відлетів, вони продовжують місію. Розвантажувати вантажі потрібно швидко. Щоб мінімізувати кількість логістичних рейсів, вони поєднали доставку вантажів на інші позиції з ротацією команди безпілотників.

Дрони-камікадзе відправляються на односторонні місії. Дрони Vampire повертаються, і їхні батареї потребують підзарядки. Передові генератори, які команди БПЛА використовують для живлення своїх позицій, недостатньо потужні для підзарядки батарей Vampire, тому батареї заряджаються в місцях розгортання позаду передових команд БПЛА.

Підвальна позиція команди БПЛА знаходиться за 1500 метрів від фронту. Вони могли чути артилерійські снаряди за 3-4 секунди до їхнього падіння. Звук планерних бомб КАБ був схожий на звук літака, що летить низько.

Якщо безпілотник втрачає сигнал і розбивається поблизу лінії фронту, команда намагається відновити його, оскільки це коштує щонайменше 10 000 доларів. Вони мають при собі 10-22 магазини на 30 набоїв для своїх гвинтівок. Їхні житлові/оперативні приміщення знаходяться в іншому місці, ніж склад боєприпасів, на випадок, якщо в нього влучили. Переміщення від житла до боєприпасів до точки запуску є дуже ризикованою дією через спостереження ворожих дронів.

Житлові приміщення знаходяться в іншому місці, ніж там де вони озброюють БПЛА, а стартова позиція знаходиться на деякій відстані від обох цих місць. Меблі в підвали були принесені зі зруйнованих будинків.

Команда БПЛА не може проводити операції без механічного та людського зв'язку. Це було півроку тому, але вони повідомили, що намагалися проводити операції без Starlink і зіткнулися з труднощами. Вони також покладаються на інформацію про наведення від своїх командирів, які надають їм координати і зображення цілі. І оскільки вони не використовують оптоволоконний кабель, вони іноді потрапляють під дружній РЕБ, коли українські військовослужбовці вмикають глушилку, щоб блокувати російські безпілотники, які використовують радіохвилі, але також блокують дружні безпілотники, які використовують радіосигнали.

Вимкнення глушилок для проведення наступальних операцій, які залишають вас вразливими в обороні, є проблемою для обох сторін, і боротьба з ними ведеться на все більшій кількості довжин хвиль. Волоконно-оптичні кабелі вирішують цю проблему за рахунок компромісу між обривом кабелю в лісовому середовищі або на іншій місцевості і обмеженням розміру боєголовки через вагу кабелю.

Одне з їхніх завдань полягало в тому, щоб скинути колючий дріт на дорогу, і коли росіяни пересували дріт, прикріплені до нього боєприпаси вибухали. Це було особливо ефективно проти російських мотоциклів.

Покровськ. У цьому районі, після майже року запеклих боїв, росіяни зараз створюють ще один котел (очевидно, они зосереджуються на атаках на флангах, по обидва боки від Покровська).

російські авіаудари по Новоекономічному та Покровську (нібито розгортання УМПК на ФАБ-1500М-54). Трикілометрове просування в Новосергіївці та Коптєєвому продовжує повільно душити Покровськ.

Комар. російську колону виявив БПЛА, а касетні боєприпаси зупинили техніку і знищили військовослужбовців, які зійшли з колон. російські війська в Комарі були атаковані. За 5 км від Великої Новосілки знищено дві російські машини. російську піхоту і техніку в районі Шевченка атакують.

росіяни форсували річку Вовча і увійшли в Дачне. російський авіаудар пошкодив міст в Іскрі, ще один авіаудар влучив у те, що залишилося від будинку в селі. Авіаудари у Воскресенці та на відстані до 3 км на північ від села, а також у лісі на північ від Мирного.

Запоріжжя. російські солдати зачищають підвали у Кам'янському. Після кількох місяців боїв вони зайняли те, що залишилося від селища. Підвали забезпечують певний захист від обстрілів і спостереження з дронів, але якщо вас помітять, коли ви входите в підвал, ворожа піхота може закидати сходи гранатами і відкрити вогонь, і ви не зможете захиститися. Дрон або вб'є вас, або обвалить вхід і поховає. Це стосується обох сторін.

65-та, 128-ма та 110-та бригади були названі першими трьома частинами XVII корпусу ЗСУ. 128-ма гірсько-штурмова бригада була сформована у 1922 році, що робить її другою найстарішою бригадою в армії. Вона почала війну в Мелітополі і була відкинута на 75 км на північ, де воює з квітня 2022 року. Окремі батальйони бригади були відправлені воювати на Луганщину та в контрнаступ для звільнення Херсона.

65-та бригада була сформована у квітні 2022 року і вже через вісім місяців воювала в Запорізькій області. Вона також брала участь у наступі 2023 року. Вона вважалася однією з 20 найефективніших бригад в армії, а її командира щойно підвищили, і, за чутками, він може отримати командування корпусом.

110-та бригада була сформована в березні 2022 року і відправлена в Авдіївку, де трималася під дуже сильним тиском. Коли Конгрес США не зміг надати нову допомогу, нестача артилерійських снарядів безпосередньо сприяла захопленню міста росією в лютому 2024 року. Після відпочинку та переозброєння артилерія взяла участь у боях на Курській дузі, а потім була відведена назад. Вранці 1 липня командир бригади та кілька інших офіцерів бригади були вбиті, в тому числі заступник командира, і понад 30 отримали поранення після російського ракетного удару по їхньому штабу в Гуляйполі Дніпропетровської області, що за 70 км від лінії фронту. Причина масового зібрання або деталі збою в системі безпеки не повідомляються: ймовірно, "ведеться розслідування", як зазвичай в ЗСУ під керівництвом Сирського...

26 червня ГУР підірвав залізничну лінію за 16 км на схід від Токмака. Після того, як колія була відремонтована, вони знову здійснили диверсію 1 липня біля Чемигівки. Невідомо, як швидко і наскільки ефективно росія пристосується до цих атак.

росія має чотири бронепоїзди, які патрулюють залізничні лінії і захищають ремонтні бригади (спеціалізовані війська: всрф має 4 залізничні бригади). Три з них діють у Східному, Південному і Центральному військових округах росії, а одна – в Україні.

Херсонщина. Виявлено та ліквідовано майстерню з ремонту дронів за допомогою трьох бомб малого діаметру. російську 152-мм гармату, пошкоджену БПЛА, тимчасово покинуто.

Людське сафарі продовжується з пожежною машиною, яка реагує на попередню атаку, відому як подвійний обстріл, та автозаправною станцією. Уявіть, що ви опинилися з дитиною у відкритому полі, коли над вами пролітає російський безпілотник.

Одеса. П'ятеро постраждали внаслідок падіння безпілотника на житловий будинок.

Крим. Радари на Тарханкуті завжди розташовані на березі Чорного моря через його географічне розташування, і вони захищені системами РЕБ. Але дрони, запущені з військово-морських БПЛА, атакували три радари "Небо".

Поблизу Курортного було атаковано російську систему ППО та радар. На південь від селища зафіксовано пожежі.

Система ППО "Панцир" була знищена після того, як пропустила БПЛА, що наближався, інші радари були вражені, а на авіабазі Саки був атакований Су-30. Безпілотник, що атакував Су-30, ймовірно, приземлився не долетівши до літака, який може бути пошкоджений, а може й ні.

Супутникові знімки підтверджують, що 28 червня на авіабазі Кіровське було знищено безпілотник "Панцир" і три вертольоти.

Троє російських операторів безпілотників загинули, коли автомобіль, в якому вони перебували, вибухнув біля села Стрілкове, що за 150 км від лінії фронту. Вони брали участь у випробуваннях та оперативному розгортанні безпілотників та засобів РЕБ.

Балтійське море. Німеччина та Швеція виявлятимуть та боротимуться з суднами тіньового флоту, які порушують морські правила, запитуючи у суден, що проходять повз, про наявність страхового покриття. Німеччина не зупинятиме судна для перевірок. Порушення можуть призвести до санкцій. Данія повідомила про танкер тіньового флоту, але не затримала його через свої побоювання щодо законності. Судна у супроводі російських військових кораблів не зупинялися.

Танкери тіньового флоту уникають Ла-Маншу, якщо вони не мають російського ескорту, оскільки вони зобов'язані повідомляти про своє місцезнаходження. Замість цього вони плавають навколо Великої Британії. Вони також брехали данській владі, пропливали естонськими водами вночі, щоб уникнути затримання, вимкнули свої автоматичні ідентифікаційні системи, а один з них дрейфує за межами Ла-Маншу вже два тижні, чекаючи на російський ескорт або змінюючи прапор судна.

Джерело: частина 1 та частина 2