Вакцина від коронавірусу: хто над нею працює та чому так довго

Вакцина, яку вводять в організм людини ― це ослаблені або ж «мертві» антигени

Пояснюємо як діють вакцини, хто зараз намагається розробити вакцину від коронавірусу і чому ми чекатимемо на неї ще довго.

Американська фармацевтична компанія Moderna Therapeutics, яка спеціалізується на біотехнологічних дослідженнях і розробках, почала випробування вже через 42 дні після того, як розшифрували послідовність молекули РНК коронавірусу Фото: Moderna Therapeutics

Як діє вакцина?

Коронавірус має молекулу, що передає генетичну інформацію, і білково-жирову оболонку. На окремі білки реагують імунні клітини організму ― вони сигналізують імунній системі про те, що в тіло потрапив чужорідний елемент. У біології такий елемент називають «антигеном».

У відповідь організм людини починає виробляти антитіла, які «хапають» антиген, а потім імунні клітини його «знищують». Так працює специфічний імунітет ― на кожну хворобу організм виробляє особливі антитіла.

Вакцина, яку вводять в організм людини ― це ослаблені або ж «мертві» антигени. Вони не можуть зашкодити, а лише примушують організм синтезувати антитіла так, ніби до клітин дійсно потрапила серйозна інфекція. Так імунна система «тренується» і стає готовою до справжньої загрози. Адже коли вірус дійсно проникне в тіло людини, воно вже матиме для нього готові антитіла і зможе себе захистити.

Хто працює над розробкою вакцини і ліків?

Наразі близько 35 компаній працюють над розробкою ліків, вакцини або «імунних коктейлів» проти коронавірусу SARS-CoV-2. Серед них ― китайські, європейські та американські компанії.

Наприклад, компанія зі США Gilead Sciences, що займається пошуком ліків від СНІДу та гепатитів В і С. Препарат «Ремдесивір», раніше розроблений Gilead Sciences проти хвороби Ебола, планують використати для полегшення лихоманки у пацієнтів із COVID-19. Його вже випробовують на тисячі добровольців.

Також над ліками працює японська компанія Takeda ― за основу слугують антитіла з крові людей, що вже перехворіли коронавірусом.

Оскільки всі коронавіруси містять як матеріал для самовідтворення молекули РНК, то і вакцини мають в основі ці молекули. Над такими РНК-вмісними вакцинами працюють китайська CanSino Biologics, американська Arcturus Therapeutics, німецькі CureVac та BioNTech. А Фонд Білла і Міранди Гейтс спонсорує роботу над вакциною американських Inovio Pharmaceuticals і китайської Beijing Advaccine Biotechnology.

Та поки що всіх випереджає Moderna Therapeutics зі США ― вони почали випробування вже через 42 дні після того, як розшифрували послідовність молекули РНК коронавірусу.

Скільки це триватиме?

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що німецька компанія CureVac може створити вакцину вже восени ― і поки що це найбільш оптимістичний прогноз. Решта компаній очікують запустити вакцину або ж ліки у виробництво як мінімум за рік-півтора ― наприклад, Takeda.

Процес ускладнюється ще й тим, що більшість розробників не мають достатньо потужності, щоб виготовити великі обсяги вакцини.

Чому не можна швидше?

Для вдосконалення більшості вакцин, які людство використовує, знадобилося від 5 до 15 років. Тож такий тривалий процес ― це нормально.

Перед запуском у виробництво вакцина проходить кілька етапів випробувань ― лабораторне тестування на тваринах і три випробування на добровольцях. Спершу тестують на невеликій кількості здорових людей, потім ― на дещо більшій кількості людей, що живуть у зоні поширення вірусу, і аж тоді в разі успіху ― на тисячах інфікованих у зоні поширення.

Без підтвердження безпечності та дієвості вакцини її не можуть виробляти і використовувати. Але для створення вакцини проти коронавірусу етап тестування на тваринах пропускають, аби пришвидшити процес.

У США вже почали тестувати вакцину на людях.

А вакцина точно буде дієвою?

Коронавіруси ― це окрема родина, до якої входить більше 30 вірусів. Проти жодного з них не існує вакцини. Спалахи коронавірусних інфекцій траплялися в 2002 і 2015 роках, вчені бралися за створення вакцини чи ліків, але оскільки спалахи миналися, дороговартісні дослідження заморожували.

Олена Мошинець, кандидатка біологічних наук, що працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ, наголошує: ніхто не дає гарантій, що антитіла, сформовані внаслідок вакцинації, матимуть профілактичний ефект.

«Немає однозначного розуміння, як реагує організм на коронавірус, чому виникає пневмонія і за рахунок яких ланок імунної відповіді настає одужання. В літературі пока що немає переконливих даних, що поствакцинальні антитіла дійсно можуть допомогти в боротьбі проти коронавірусу ― така вакцина може і не подіяти. Не відомо, наскільки сильною буде імунна відповідь після введення вакцини, тому необхідно ретельно все тестувати», ― каже Олена Мощинець.

Вчена вважає, що варто враховувати той факт, що більшість людей перехворіли у легкій формі і всього за кілька днів. Часто це означає, що подіяв неспецифічний імунітет, який організм використовує для боротьби з будь-якими антигенами.

«Вакцину зробити не проблема ― проблема в тому, чи буде вона дієвою. А її розробка та масова імунізація коштуватиме дуже дорого», ― додає Олена Мощинець.

Чи можна використати інші методи?

Ані вакцини, ані ліків, ані профілактичних преператів проти COVID-19 поки що не існує.

Як можливі помічні препарати тестують ліки проти грипу або туберкульозу. Також перевіряють ефективність хлорокіну, який використовують у боротьбі з малярією. У дієвості хлорокіну упевнений, зокрема, президент США Дональд Трамп. Одні дослідження стверджують, що значного результату використання хлорокіну не мало. Натомість гідроксохлорокін, його менш токсичну похідну речовину, вважають ефективним під час лабораторних тестувань.

Вчені очікують результати випробувань на добровольцях уже влітку. Хоча хлорокін уже почали застосовувати для лікування в окремих випадках, потрібну дозу та спосіб застосування покажуть лише подальші дослідження.

Автор статті : Оксана Расулова журналіст "Громадське".