Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico

Британський регулятор Ofcom розпочав безпрецедентне розслідування проти соціальної мережі X Ілона Маска через масштабне поширення сексуалізованих дипфейків жінок і дітей, створених чатботом Grok на базі штучного інтелекту. Міністри Великої Британії попереджають, що платформу можуть повністю заблокувати у країні, якщо вона не припинить порушувати Закон про безпеку в інтернеті. Це перше велике випробування нового британського законодавства проти технологічного гіганта, яке може встановити прецедент для боротьби з контентом сексуального насильства, згенерованого ШІ.

Британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom стикається з найбільшим випробуванням у своїй історії проти великих технологічних компаній, пише європейська редакція Politico.

Міністри Великої Британії попереджають мережу X Ілона Маска, що вона може бути заборонена, якщо не наведе лад на платформі. Але, зауважує видання, заборонити соціальну мережу – це легше сказати, ніж зробити.

Британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom у понеділок розпочав офіційне розслідування щодо великої кількості несанкціонованих сексуалізованих дипфейків, створених чатботом Grok на базі штучного інтелекту X, на тлі зростання закликів до дій з боку британських політиків.

Ofcom визначить, чи створення та поширення на платформі фейкових відео, спрямованих проти жінок і дітей, є порушенням обов'язків компанії відповідно до Закону про безпеку в інтернеті (OSA) Великої Британії.

Як зазначає Politico, міністри Великої Британії неодноразово закликали Ofcom, який відповідає за нагляд за соцмережами, терміново вжити заходи щодо дипфейків. У п'ятницю міністерка технологій Великої Британії Ліз Кендалл заявила про "повну підтримку" британському регулятору, щоб заблокувати доступ до X у Великій Британії, якщо він вирішить це зробити.

"Я хотіла б нагадати xAI, що Закон про безпеку в інтернеті надає право блокувати доступ до послуг у Великій Британії, якщо вони відмовляються дотримуватися британського законодавства. Якщо Ofcom вирішить скористатися цими повноваженнями, ми надамо йому повну підтримку", – зазначила вона у своїй заяві.

Ця пропозиція викликала гнів Маска. Технологічний мільярдер назвав британський уряд "фашистським" і звинуватив його у "пошуку будь-яких приводів для цензури".

Оскільки Ofcom вперше випробовує свої нові регуляторні повноваження на одному з найвідоміших технологічних гігантів, зазначає Politico, важко передбачити, що буде далі.

Поки без радикальних заходів

Наразі Ofcom уникнув застосування крайніх заходів.

Відповідно до Закону про безпеку в інтернеті (OSA), Ofcom може звернутися до суду з проханням про видачу судового наказу про блокування "допоміжних" послуг, таких як обробка платежів за підписку від імені X, та попросити інтернет-провайдерів заблокувати діяльність X у Великій Британії.

Такий підхід означав би обхід офіційного розслідування, але згідно з рекомендаціями Ofcom це вважається крайнім заходом. Для цього Ofcom має довести, що ризик завдання шкоди британським користувачам є особливо великим.

Як зазначає Politico, перед початком розслідування цього понеділка регулятор 5 січня "негайно зв'язався" з X, давши платформі час до минулої п'ятниці для відповіді. Ofcom підкреслив важливість "належного процесу" та необхідність того, щоб його розслідування були "юридично обґрунтованими та справедливо розглянутими".

Обмежене охоплення

Закон про безпеку в інтернеті поширюється лише на користувачів у Великій Британії. Міністри наголошують на цьому, оскільки існують побоювання щодо можливої колізії з Першою поправкою до Конституції США, яка гарантує свободу слова. Це може стати точкою розбіжностей у торговельних переговорах з Вашингтоном. Недостатньо, щоб посадовці або міністри вважали, що X не захищає користувачів загалом.

Найбільш шокуючі матеріали можуть навіть не бути на X. Благодійна організація з боротьби із сексуальним насильством над дітьми Internet Watch Foundation заявила минулого тижня, що її аналітики виявили матеріали, які, ймовірно, були створені Grok на форумі у даркнеті, а не на самому X, тому далеко не очевидно, що застосування Ofcom радикальних заходів проти X було б юридично виправданим.

Politico зауважує, що X не прокоментував розслідування Ofcom, коли видання зв'язалося з ним, але надіслав посилання на заяву, опубліковану 4 січня, про проблему дипфейків на платформі.

"Ми вживаємо заходів проти незаконного контенту на X, включаючи матеріали про сексуальне насильство над дітьми (CSAM), видаляючи його, назавжди блокуючи акаунти та співпрацюючи з місцевими органами влади та правоохоронними органами, якщо це необхідно. Будь-хто, хто використовує або підштовхує Grok до створення незаконного контенту, зазнає таких самих наслідків, як і ті, хто завантажує незаконний контент", – ідеться у заяві.

Велике випробування

Закон про безпеку в інтернеті набув чинності минулого літа, і досі заходи Ofcom із забезпечення дотримання законодавства були зосереджені на провайдерах порнографічних сайтів, які не запроваджували перевірку віку.

Активісти, які виступають за безпеку в інтернеті, стверджують, що це свідчить про те, що Ofcom зацікавлений у переслідуванні легких цілей, ніж у боротьбі з більш потужними технологічними компаніями. "Багатьох вразило те, що з понад 40 розслідувань, які було розпочато до цього часу, жодне не було спрямовано проти великих ... сервісів", – заявила у вересні група активістів Molly Rose Foundation, що виступає за безпеку в інтернеті.

Це означає, пише Politico, що розслідування щодо X є першим великим випробуванням закону, і воно є особливо складним, оскільки стосується чат-бота на базі штучного інтелекту. Комітет з питань науки, інновацій та технологій у звіті, опублікованому минулого літа, зазначив, що законодавство не забезпечує достатнього захисту від генеративного штучного інтелекту, що визнала і сама міністерка технологій Ліз Кендалл під час нещодавнього слухання.

Політичні ризики

Якщо Ofcom дійде висновку, що X не порушив закон, критики закону, як у парламенті, так і поза ним, імовірно, закличуть повернутися до розробки нового законопроєкту.

Це також поставить у скрутне становище уряд, який пообіцяв вжити заходів, якщо Ofcom цього не зробить. У понеділок речник прем'єр-міністра назвав зображення сексуального насильства над дітьми "найгіршими злочинами, які тільки можна уявити".

Ofcom також може дійти висновку, що X порушив закон, але вирішити не застосовувати санкції відповідно до своїх рекомендацій щодо правозастосування.

Politico наголошує, що за результатами розслідування Ofcom будуть уважно стежити в Білому домі, і це пов'язано з дипломатичною небезпекою для уряду Великої Британії, який уже розкритикували Дональд Трамп та його союзники за впровадження нового закону про безпеку в інтернеті.

Як повідомляє Politico, минулого тижня міністр закордонних справ Девід Ламмі порушив питання про Grok перед віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Але інші республіканці готуються до геополітичної боротьби: членкиня Конгресу від Республіканської партії Анна Пауліна Луна (відома своєю проросійською риторикою та тим, що отримувала цукерки із зображенням путіна від Кіріла Дмітрієва – iPress), яка входить до складу комітету із закордонних справ Палати представників США, заявила, що готує законопроєкт про санкції проти Великої Британії, якщо X буде заблоковано.

Джерело: Politico