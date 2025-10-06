Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл

У передмові до тижневика Дональда Гілла Том Купер скаржиться, що війна перетворилася на буденність попри великі втрати. Дональд Гілл наголосив, що фронт практично не змінився за минулий тиждень.росія більше не використовує бронетехніку, натомість відправляє групи по 1-2 особи для проникнення через передній край.

Вступ Тома Купера. Час для підсумків Дональда Гілла за останній тиждень війни в Україні... де, поклавши руку на серце, насправді сумно, навіть трагічно: будь-яка війна триває тиждень за тижнем, місяць за місяцем.

І все ж, тим часом війни є "цілком нормальними".

Це стосується не лише війни в Україні, але й геноциду палестинців з боку Ізраїлю... "ага, дивіться, ще один репортаж про це"… і так само про безліч інших. Подивіться на "громадянську" війну в М’янмі. Війну в Демократичній Республіці Конго (де підтримувана США, Великою Британією та Ізраїлем Руанда щоразу, коли зручно, вторгається через посередників)… ісламістські повстання в Магрибі/Сахелі… Мексицьку нарковійну… Суданську "громадянську" війну (третю чи четверту з часу незалежності країни, але цього разу підживлювану ОАЕ та росією)… "громадянську" війну в Ефіопії… Сомалійську "громадянську"… війну в Афганістані (ага, думали, що та закінчилася? Як смішно…)… війну між Колумбією та Венесуелою (ніколи не чули?)… "громадянську" війну в Нігерії… війну в Ємені… Сирійську "громадянську" війну (ще одна, що "закінчилася", так?)… Еквадорську нарковійну… повстання (здебільшого пов’язані з курдами) в Ірані та Туреччині; конфлікт у Кашмірі; повстання в Пакистані; повстання в Індії; повстання в Бангладеш; "громадянську" війну на Філіппінах; війну в Кабінді на півночі Анголи; "заморожену" війну в Західній Сахарі… Боже, краще зупинюся: перелік "активних" збройних конфліктів: "великих", "малих", "ледь вартих згадки" і "та це ж не війна" тощо, справді надто довгий, і нікому не хочеться перевантаження зранку…

Що мене вражає в усьому цьому, так це не лише те, що всі ці війни тривають і тривають без кінця. Вони знекровлюють.

Так, це сумний факт. Принаймні настільки ж сумний, як те, що "ми" – коментатори, спостерігачі, журналісти та всі інші люди, які повинні інформувати та радити вам, шановні читачі, що і як думати про всі ці війни – пишемо. І пишемо. І пишемо. І більшість з нас відчуває себе чудово, маючи про що писати. Ми тішимося цим. За гаслом: "о, це ж чудово, давайте про це напишемо", і "о, це прекрасно, давайте про те напишемо"…

…а тим часом, нічого не можу вдіяти: сьогодні це писання відчувається як гравіювання епітафії для людства. Так, сьогодні я втомився від усіх цих воєн.

Настільки, що виникають непристойні думки. Думки такого штибу, які в моїй "сфері" схильні знецінювати: думки, які ми зазвичай приписуємо "простачкам", "добрим людям, що не розуміють, що війни – це військова справа" тощо. Такі думки: цінник за один артилерійський снаряд, скажімо, калібру 155 мм – десь між 500, 1 500 і 3 300 дол.. Для порівняння, турнікети – як-от закуплені завдяки вашим пожертвам у збір "Рикші для ЗСУ", зазвичай коштують від 6 до 10 євро… або думки-нагадування про мою радість, коли Беньямін минулого тижня із захватом повідомив, що його ініціатива UAO зібрала пожертв на 1 000 дол. за 24 години…

...а деінде... як завжди: курс акцій тієї чи іншої корпорації заслуговував на більшу увагу, ніж останній бинт українського медика...

Але, побіжно відзначаючи рекордні дивіденди: я вважаю, що основна проблема в тому, що ця справа, війна в Україні, перероджується в щось підозріло схоже на Боснію 1993 року, або Афганістан 2002-2003-го, або Ірак 2004-2005-го: початковий запал і збудження від "вибуху насильства/вторгнення/інтервенції/масового вбивства" минули, і війна стає рутиною. Вона в процесі перетворення на шпалери.

"Проблема"? Ні, справа не в нудьзі: це масштабна втома.

Так, визнаю без каяття: мене це не менш притуплює, коли спершу читаєш про черговий російський масований ракетно-БПЛА-удар по Україні, включно з ударами по газовій інфраструктурі у Львівському районі, по енергомережі в Шосткинській області, по пасажирських поїздах і свинофермах, про людей, що проводять 12-15 і більше годин у сховищах, два дні тому, а потім чуєш, як Київ трубить про свої удари по російській нафтогалузі і про шведську пожертву Saab JAS 39 Gripen… колись…

…останні, мабуть, бо вже ж подаровані Європою американські F-16 виявилися чудодійною і війно-виграшною зброєю…?

Моя проблема з усім цим у тому, що "суть" лишається тією самою, що була тиждень тому, і місяць тому, і рік тому: стежити за цією війною нині порівняно з читанням розкладу руху поїздів, і все це, будучи замкненим у вагоні з зафарбованими вікнами, де провідник постійно декламує ті самі станції. Є все, що завгодно, аби читати і дізнаватися про цю війну: усе про симптоми хвороби.

…тільки жодного натяку на те, як закінчити її так, щоб це мало сенс: перемогою над російським вторгненням. Жодних ліків від хвороби.

Здається, ніхто навіть не намагається думати про це "рішення". Перемога над росією лишається "анафемою" (якщо не "неможливою", еге ж?). Натомість… і це в році Господньому 2025, у нас надрозумні політики роблять пресрелізи про створення "стіни проти дронів" як якогось магічного парасолькового захисту від російських атак БпЛА на Данію, Німеччину та Польщу, мабуть тому, що вони прогулювали урок у школі, де викладали долю Лінії Мажино…

(…де й із Лінією Мажино вже перестаралися: не лише тому, що кожен диванний генерал із 1940 року шмагає цю мертву кобилу, а й тому, що сама ідея будувати стіни в часи, коли війни літають над і навколо них, абсурдна…)

…гррр…

Краще передам слово Дональду Гіллу.

Тижневик Гілла. Лінія фронту залишалася статичною на багатьох відтинках. Поширено повідомлення: росія більше не використовує бронетехніку, натомість відправляє групи по 1-2 особи для проникнення через передній край.

Курщина/Сумщина. Як відлуння українського вторгнення до Курської області, росія бомбардує будівлю за 800 метрів від кордону поблизу Горналя. За 7 км на південь від Яблунівки в лісі виявили український танк, який знищили кількома дронами.

73-й окремий морський центр спеціальних операцій відправив групу до росії, ймовірно, на захід від Тьоткіно. Там вони влаштували засідку на автомобіль і вбили трьох його пасажирів. 144-й центр вогневої підтримки знищив трьох і взяв у полон одного з 810-ї бригади під час патрулювання в густому лісі. Інших бійців 810-ї бригади ліквідовано на воді. У Курській області знищено радар "Гармонь" із дальністю 40 км. Південніше Снагості в Курській області дорога всіяна розбитою технікою, і щотижня знищують нову. Також повідомлялося про знищення на Курщині транспортно-заряджальної машини комплексу "Іскандер".

У Шостці, приблизно за 45 км від росії, атаковано цивільний поїзд, 30 осіб госпіталізовано.

Вовчанськ. 57-а мотопіхотна бригада командувала чотирма піхотними батальйонами та здійснювала оперативне управління трьома окремими мотопіхотними батальйонами. Ці три окремі батальйони тепер є постійною частиною 57-ї бригади, а їхні самостійні штаби та підрозділи забезпечення включені до складу бригадних формувань. Це частина постійних зусиль з поліпшення командування та управління в рамках реорганізації за схемою корпус-бригада.

росіяни катаються на колесі огляду і спостерігають атаку дронів на бєлгородську ТЕЦ. росіян, які намагаються переправитися через річку й рухатися на південь, атакують дрони.

Куп'янськ. російську артилерію та танки на північ від Куп'янська знищила 40-ва артилерійська бригада.

Знерухомлені українські транспортні засоби знищені на південний схід від Куп'янська. Українські наземні дрони знищені повітряними дронами.

Повз росіян, що повзуть трубою, пролітає щось швидке.

20-хвилинне відео з 15-ю бригадою "Кара Даг" на північ від Куп'янська. Український офіцер сказав, що ніколи не бачив, щоб російських військових так безглуздо кидали на смерть. Він ніколи не бачив, щоб росіяни евакуювали своїх поранених. Є багато повідомлень про нестачу води. Один голодний росіянин висунувся з укриття, щоб зірвати яблуко з дерева. Його помітили, він кинувся у кущі, але дрон завис над ним, доки його знову не виявили, і все скінчилося. У штабі перехопили відео з російського дрона і попередили всіх українців у районі. Репортер сказав, що він за 3 км від лінії фронту і через дрони вже три дні не може вийти звідти і, можливо, пробуде ще кілька днів. Як і солдати, він залежить від дронів і погоди, яка може затримати їх у повітрі.

Терни. У Новому росіянин вдерся до будинку літньої жінки і вкрав їжу. Дрон 66-ї бригади відстежив його до схованки з прогнозованим результатом. Україна зачищає росіян навколо Рідкодуба.

росіяни закріпилися в Шандриголовому.

У Зарічному знову помітили російські прапори. Українські дрони переслідують двох росіян, після чого піхота розстрілює їх на вулиці.

Сіверськ. Невеликі російські групи продовжують просуватися в Дронівку з півдня. Вони також розширюються перед Виїмкою. Після входу в Переїзне минулого тижня росіяни зайшли на південну околицю Федорівки.

Костянтинівка. Україна бомбила Часів Яр.

Покровськ. Серійний вбивця згуртованості десятків бригад ЗСУ, сам головнокомандувач ЗСУ задоволений. Розумієте, із серпня Сирський зліпив із шматків XY батальйонів із XY різних бригад у Покровському секторі. Бо він знає краще і, як Головнокомандувач, має свободу так чинити.

Дріб'язкові критики будуть доводити, що жоден з батальйонів і рот не прибув разом зі своєю штатною артилерією, а ланцюг командування був настільки функціональним, що більшість підрозділів навіть не отримали радіопозивних, не кажучи вже про інформування хто ліворуч, а хто праворуч. Але давайте ігнорувати таких виродків.

Насправді добре спрацював штаб 1-го корпусу, поспіхом кинутий Сирським на цей напрям із, можливо, 2-3 батальйонами зі своїх бригад. Поки Сирський витрачав час на мікроменеджмент окремих рот ліворуч, праворуч, спереду й позаду, вони подбали про організацію та координацію. А оскільки молодші офіцери й бійці цих підрозділів краще тримаються, ніж увесь Генштаб ЗСУ разом узятий, латка на латці встояла. І не просто встояла: вони ще й знайшли слабкі місця в російських лініях, контратакували там і відрізали три великі котли, набиті російськими військами…

Проблема в тому, що зараз Сирський і Ко КГ ҐмбХ приписують успіх лише 1-му корпусу, тоді як усі клаптики з інших частин лишаються здебільшого без згадки.

Не має значення. Як не має значення, що одна людина грає в тетріс цілими корпусами, бригадами та живими солдатами... тому що їй потрібна "перемога".

Отже, Сирський отримав свою "перемогу". За його словами, до кінця вересня росія зазнала 3185 втрат, включаючи 1769 убитих, а 969 одиниць техніки було знищено або захоплено з початку прориву на 14 км. 1-й корпус заявив, що за останній тиждень вересня вони знищили 695, поранили 473 і взяли в полон 7. Вони також заявили про захоплення 5 танків, 2 бронетранспортерів, 32 артилерійських знарядь, 42 автомобілів/вантажівок, 99 мотоциклів/баггі та 251 БПЛА.

Тим часом російські командири, і російська громадськість загалом, були зайняті святкуванням захоплення… ми гадки не маємо чого саме, але вони досі святкують. Наче це Сталінград. Можливо, це росіяни повернулися в Паньківку, а 225-та бригада їх там обстріляла? Або це був український танк, уражений на південь від Нової Шахової? Вони, безумовно, увійшли в один будинок у Маяку, і 225-та застосувала створений нею боєприпас, щоб їх знищити.

Окремий росіянин лізе у вікно за 3 км на захід від Миролюбівки (зелена крапка на мапі). За 200 метрів на північ солдата ловлять у полі. 47 російських знищених транспортних засобів вздовж 2-кілометрової ділянки дороги, приблизно за 6 км від переднього краю.

росіяни розповідають свої особисті історії. Один пройшов 35 км за один день. Одного засудженого, що мобілізувався, аби уникнути в’язниці, від виснаження розстріляли. Їм сказали, що Мирноград частково оточений і його треба повністю замкнути, але жодних інших планів не пояснювали, лише давали постійну команду рухатися вперед або утримувати позицію. Їх мотивували погрозами. Вони по кілька днів були без їжі й пили з озер та боліт, слухаючи, як квадроцикли підвозять воду українським бійцям. Дехто здався після того, як у їхній бункер одночасно кинули три протитанкові міни й підірвали. Інші здалися, коли загинули їхні командири.

росія опублікувала відео події, яка, ймовірно, сталася кілька тижнів тому. Два українські "Бредлі" підійшли до зайнятої росіянами залізничної станції Дорожнє із заходу й висадили піхоту на схід від неї. Одна "Бредлі" була знерухомлена, за словами росіян, на мінах і добита дронами після того, як її покинули.

Один росіянин розповів, що їхні склади розташовані за 50 км від фронту. До 15-20 км від фронту ще можна дістатися на транспортному засобі, але якщо Україна використовує шість частот для своїх дронів, то потрібно шість глушників. Ближче ніж 15 км вони мусять йти пішки або їхати мотоциклом, із великою ймовірністю бути атакованими дронами.

59-та бригада, яка на початку року переформатувалася з мотопіхотної на штурмову, збила вертоліт дроном. Повідомлення про втрати відрізнялися, і це конкретне каже про трьох убитих і двох у критичному стані. Україна закономірність у часі польотів і маршрутів російських гелікоптерів. Оператор запускав дрон у точку з надією перехопити гелікоптер, а коли той не прилітав, летів по дорозі полювати на автівку. І ось одного дня гелікоптер з’явився, дрон був на траєкторії польоту, і він зміг атакувати його.

Великомихайлівка. російський наступ у всьому секторі стримали на тиждень, і Україна змогла відтиснути ворога в двох локаціях.

110-та бригада вибила росіян з Вербового. 23-тя бригада відбила Соснівку. Дрони атакували росіян, які намагалися зайти в Іванівку. Двоє росіян загинули, намагаючись увійти до будівлі в Новоселівці.

Херсонщина. Володимир Леонтьєв став російським колаборантом у березні 2022 року. Він наказав викрасти та катувати мера Берислава. Він викрав двох журналістів, іншого мера та секретаря міськради Нової Каховки.

Український дрон смертельно поранив його.

Крим. Був вражений нафтовий термінал у Феодосії.

Нова кримська позиція запуску російських "Шахедів" – одна з кількох, виявлених Україною на сьогодні. Поки незрозуміло, чи намагаються українці бити по таких майданчиках.

Чорне море. У 2024 році та минулого тижня український дрон дрейфував поблизу турецького узбережжя. Останній перевірили і знищили.

росія. Загалом, краще й бути не могло. Пуддінг і його генерал палять власну логістику, а потім роздають талони, наче святкові сувеніри, поки Пекін кладе до кишені знижки на газ і сміється дорогою до банку.

Доволі несподівано російський пропагандон заявив: "Можу констатувати, що ситуація погіршується. Паливна криза розвивається зараз. Голоси тих, хто каже, що доводиться переходити на нормоване споживання за купонами, по суті паливними картками, звучать дедалі голосніше".

Суть у тому, що так, хлопці та дівчата, у 2025 році росія продає паливо Китаю за цінами на 38% нижчими, ніж для Туреччини та інших європейських країн.

Нафтоперекачувальну станцію "Суходольна" вразили щонайменше десять дронів. Один і, можливо, два корпуси будівель отримали ураження.

Вдарили по Ярославському НПЗ. Також по НПЗ "Орськнефтеоргсинтез" та по Кірішському НПЗ поблизу Санкт-Петербурга.

Нафтотермінал у Приморську зазнав серйозних пошкоджень під час атаки три тижні тому. Судно, що прямувало до термінала перед ударом, досі стоїть на якорі в Фінській затоці.

Хімзавод "Уралхім Азот" у Березниках уражено за 1600 км від України.

На Онезькому озері, за 300 км на північний схід від Санкт-Петербурга, ракетний катер класу "Буян-М" уразила невідома зброя, пошкодивши енергетичну установку корабля.

Імовірно, Бєлгородську ТЕЦ уразили GLSDB, запущені з HIMARS або РСЗВ.

Витрати бюджету росії на поліцію, Національну гвардію та розвідувальні служби в 2026 році збільшаться на 13% до $47 млрд, що зміцнить внутрішню безпеку на тлі погіршення економічної ситуації. Водночас військові витрати будуть скорочені з $163 млрд до $156 млрд доларів. З урахуванням інфляції скорочення буде ще більшим. Причиною є дефіцит доходів: прогнозовані доходи від нафти і газу в 2025 році становитимуть $100 млрд проти $135 млрд у 2024 році. Щоб компенсувати різницю, ПДВ підвищують з 20 до 22%. Цей податок дав 15% доходів росії у 2024 році і, як очікується, забезпечить 40% доходів цьогоріч. Після підвищення ПДФО у січні путін пообіцяв, що до 2030 року великих підвищень податків не буде, але дефіцит бюджету становить $20 млрд (1,6% ВВП), і центробанк заявив, що зростання дефіциту є найбільшим ризиком для інфляції.

У вересні 2025 року було зафіксовано рекордну кількість некрологів російських солдатів. База містить понад 140 000 некрологів без урахування бойовиків з окупованих територій, ПВК або іноземців. Вважається, що некрологи публікують лише на приблизно половину загиблих, тож кількість мертвих росіян може перевищувати 300 000.

Вразливість доріг, покритих сітками, – це початок тунелю. Український дрон вражає контрольно-блокпост у Брянську.

Командир підрозділу, що мав боротися з тероризмом та незаконними збройними формуваннями, ліквідували ГУР і Рух визволення Кавказу. Ще двоє російських військових загинули, коли вибухнула автівка за 80 км на північ від Грузії.

Озброєння. У майбутньому, у невказану дату, після укладення угоди зі Швецією, Україна отримає невідому кількість винищувачів Gripen.

Відповідне оголошення міністра оборони України викликало кілька "яскравих" реакцій у соцмережах. Майже як із подібними анонсами про F-16 чи про Mirage за останні два роки: мовляв, "ця жменька" Gripen розгромить російські Повітряно-космічні сили й стане вирішальним чинником війни.

Але загалом: вибачте, це будуть ще одні "лежачі поліцейські", передусім зайняті (так, їх легше експлуатувати за українських умов, ніж F-16) збиттям російських крилатих ракет і ударних БпЛА. Жодної кавалерійської атаки.

Причина в тому, що попри відчутні втрати від українських ударів цього літа, російський багатошаровий пояс ППО занадто щільний, аби кілька винищувачів істотно змінили ситуацію. Настільки, що кожен український удар БпЛА по цілях у рф і далі вимагає масштабного застосування приманок і потужного радіоелектронного придушення. До того ж, як гірко зауважують в Україні, лише 2-3% задіяних БпЛА реально прориваються крізь російську ППО.

Отже, сподіватися, що, скажімо, 12 чи навіть 24 Gripen "зроблять погоду"…

…звісно, може статися й так, що шведи тягнутимуть із постачанням настільки довго, що на той час ситуація теж "кардинально зміниться"…

США надаватимуть розвіддані про далекобійні інфраструктурні цілі, Трамп санкціонував далекобійні удари американською зброєю, і є припущення, що США готові продати ракети "Томагавк" союзникам по НАТО для використання в Україні. Їхня дальність – 2 500 км, швидкість польоту – 880 км/год, а бойова частина 450 кг здатна руйнувати укріплені цілі. США виготовляють лише близько 60 таких ракет на рік, і ця адміністрація відмовила Україні в іншій допомозі, оскільки стверджувала, що її запаси занадто малі. "Томагавк" можна запускати з повітря, моря чи суші. Лише ВМС США мають близько 10 000 пускових установок для ракет, але менше 15 000 ракет "Томагавк" і "Стандарт", які можна запускати з них.

Одна українська компанія налагоджує виробництво снайперських гвинтівок. Через брак латунних гільз для набоїв вони тепер виготовляють боєприпаси з полімерною гільзою.

Одна компанія заявляє, що її ЗРК BRAWLR використовується з 2023 року і перехопив 400 повітряних цілей. Вона не розкриває замовника, але вже поставила 20 систем, а ще 10 буде розгорнуто. У вересні США надали компані $15 млн на техпідтримку ВМС України. Установки можуть нести до 46 ракет – APKWS, AIM-120, IRIS-T та інші.

