Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер

Том Купер аналізує війну між Індією та Пакистаном, яка тривала лише чотири дні, її наслідки та уроки. Зокрема, він наголошує, що міжнародне посередництво та ООН вже не є ефективними механізмами для запобігання конфліктам. Так само як неефективною є і стратегія стримування: вона не змогла утримати Індію, що свідчить про її неспроможність.

На завершення останньої, чотириденної... гм... війни між Індією та Пакистаном (яка, власне, так і не була ні оголошена, ні офіційно "справді завершена"), пропонуємо огляд найважливіших подій, а також деякий аналіз щодо уроків, які можна винести стосовно війни в Україні.

1. 22 квітня 2025 року п'ятеро терористів "Фронту опору" (ФО) – відгалуження визнаного ООН терористичного угруповання "Лашкар-е-Тайба" (ЛТ) з Пакистану – напали на туристів поблизу Пахалгама, що в індійському штаті Джамму і Кашмір. Вони зігнали велику групу туристів, змусили їх прочитати ісламську калиму (мусульманську декларацію віри), щоб виявити немусульман, а потім стратили 26 (24 були туристами-індуїстами, один мусульманином і один християнином).

2. У світлі цього нападу Нью-Делі вирішив розпочати каральну реакцію на терористичну атаку, спровоковану Пакистаном.

З огляду на загальні обставини, схоже, що Ісламабад спочатку не очікував індійського контрудару. Відповідно ФО публічно взяв на себе відповідальність за цей напад. Коли стало очевидно, що Нью-Делі збирається завдати удару у відповідь, це стало несподіванкою для Ісламабаду, і ФО негайно відмовився від своєї заяви про відповідальність. На той час було вже надто пізно, оскільки уряд у Нью-Делі змінив свою доктрину: з тієї, що передбачала лише дипломатичні ноти протесту у відповідь на інспіровані Пакистаном терористичні атаки, на ту, що передбачала каральні військові удари у відповідь.

Однак, оскільки Індії знадобилося більше двох тижнів, щоб розпочати свої каральні удари, пакистанські збройні сили мали достатньо часу, щоб підготувати свою оборону.

З іншого боку, попри те, що уряд у Нью-Делі офіційно "дав свободу дій" своїм збройним силам, чи то за наказом згори, чи то через власне традиційне наполягання на дотриманні процедур і етикету, індійські збройні сили обмежилися нанесенням ударів по цілях, пов'язаних з терористами. Це рішення викликає відчуження, враховуючи, що терористичні організації на кшталт ФО/ЛТ тісно пов'язані з Міжвідомчою розвідкою Пакистану (ISI): це військова розвідувальна служба Пакистану. Вона підзвітна як уряду, так і Генеральному директору Збройних сил Пакистану, і контролює всі інші розвідувальні служби країни, але укомплектована виключно військовими офіцерами з усіх родів військ Збройних сил Пакистану.

Це одна з речей, над якою Нью-Делі, можливо, захоче дуже добре подумати в майбутньому. Дійсно, враховуючи, що лише з 2008 року Пакистан здійснив понад 120 різних терористичних нападів на Індію, і якщо Нью-Делі хоче створити і підтримувати щось на кшталт "стримуючого чинника" проти подібних нападів у майбутньому, Індії варто розглянути можливість створення чогось на кшталт "сил швидкого втручання": групи військ, здатних у разі майбутніх терористичних атак завдати удару в набагато коротший термін (бажано протягом 24-48 годин). Навіщо? Щоб не дати пакистанським збройним силам підготуватися.

Це тим більше важливо, що не тільки терористична атака Пакистану на Джамму і Кашмір, але й те, що було за нею, зробило очевидним, що ми живемо в часи, коли не залишилося наддержав, які були б достатньо цікавими й потужними, щоб запобігти початку тієї чи іншої війни, і коли ООН (той самий орган, який був створений з метою запобігання війнам) є марною справою. Тобто принципи уникнення конфліктів і механізм підтримання миру, визначені ще в Атлантичній хартії 1941 року, втрачають чинність, і на міжнародне посередництво не варто розраховувати, як і на якісь серйозні наслідки у разі розпалювання (чергового) збройного конфлікту.

Отже, який сенс "націлюватися лише на терористів", якщо очевидно, що вони безпосередньо пов'язані зі "збройними силами" до такого рівня, що удари по маріонетках майже напевно призведуть до ударів і по пакистанських збройних силах?

3. Каральний удар Індії під назвою "Синдор" мав на меті уразити дев'ять "таборів терористів": по суті, по 9 з понад 30 медресе, які використовувалися ставлениками пакистанської Міжвідомчої розвідки для індоктринації, організації і підготовки джихадистів для терористичних атак в Індії.

4. За участю щонайменше 30-40 бойових літаків ВПС Індії (IAF), у тому числі одного або двох літаків A-50I і/або Netra AWACS, а також низки БПЛА. Наскільки можна судити з офіційних індійських повідомлень, літаки, про які йде мова, використовували керовану зброю SCALP-EG і AGM-250 HAMMER. Інші табори терористів були атаковані ударними БПЛА, в тому числі деякими Warmates, придбаними у Польщі, і місцевими типами зброї.

Тоді як Індія стверджує, що завдала ударів по всіх дев'яти таборах терористів, і принаймні деякі індійські соціальні мережі надали деякі супутникові знімки, незалежні повідомлення з пакистанських соціальних мереж підтверджують численні удари по шести таких об'єктах. Щонайменше п'ять провідних терористів були вбиті, а також за даними офіційного Нью-Делі, понад 140 інших бойовиків. Офіційний Ісламабад небагатослівний на цю тему: наголошує лише на жертвах серед цивільного населення.

Враховуючи, що існують принаймні непрямі докази того, що терористи зазнали серйозних втрат під час цього удару, дивно, що під час індійського контрудару навколо їхніх головних баз все ще перебувало так багато пакистанських терористів. Нормальною процедурою було б для Межвідомчої розвідки наказати їм усім вийти і не пускати їх туди, поки криза не закінчиться. Що це було – самовпевненість, незнання чи випадковість? Гадки не маю.

Ще одна річ, яку слід мати на увазі на цьому етапі: стратегія стримування Пакистану – це стратегія "якщо ви вдарите по наших терористах, ми вдаримо у відповідь по вас, ваших збройних силах, цивільному населенню, релігійних об'єктах, навіть спробуємо спровокувати заворушення на релігійному ґрунті", "а у нас є ядерна зброя і ми теж готові до ескалації" – провалилася. Це не зупинило Індію від удару у відповідь. Більше того, стримування з боку Пакистану також не змогло утримати Нью-Делі від подальшої ескалації.

Це зайшло так далеко, що до сьогодні, незважаючи на "квазі-припинення вогню", уряд в Ісламабаді не спромігся діяти навіть проти рішення уряду в Нью-Делі призупинити дію Договору про використання водних ресурсів Інду. Підписаний у 1960 році, цей договір надає Індії контроль над річкою Інд та її притоками: основне джерело води для Пакистану. Означає: Індія перекрила Пакистану воду, і Пакистан не знайшов способу змусити її скасувати це рішення, хоча його керівництво нещодавно оголосило це питання "червоною лінією".

Карта річки Інд та її приток добре ілюструє, наскільки залежним від договору з Індією є Пакистан. Можливо, з раннім початком цьогорічного сезону мусонів це питання не є "особливо нагальним": але якщо комусь не вдасться переконати Нью-Делі змінити свою позицію, Пакистан відчує його наслідки "лише" через 6-9 місяців.

5. Оскільки пакистанські збройні сили, і особливо ВПС мали достатньо часу для підготовки, вони були готові до карального контрудару Індії. Щонайменше один Saab 2000 AWACS знаходився на місці (очевидно, десь в районі Пешавару), і близько 20 винищувачів були в повітрі під час повітряного удару ВПС Індії. ВПС Пакистану також виявилися здатними влаштувати "засідку" для кількох формувань ВПС Індії, що наближалися. Як наслідок, вони точно збили 1 винищувач-бомбардувальник Rafale EH, і (судячи з різних фотографій і відеозаписів уламків), швидше за все, також збили:

1 МіГ-29UPG,

1 Міраж 2000Н та

1 Су-30MKI.

Індійський військовий етикет може вимагати інших процедур, але факт залишається фактом: давати противнику достатньо часу на підготовку до оборони – ніколи не є гарною ідеєю. Крім того, той факт, що індійці дотримуються неписаного (або писаного) правила "не стріляти (ракетами "повітря-повітря") над міжнародним кордоном", не означає, що пакистанці "повинні" робити те ж саме.

Це призвело до того, що ВПС Пакистану змогли підготувати неприємний сюрприз для ВПС Індії у вигляді можливості розгортання китайських ракет великої дальності PL-15 класу "повітря-повітря" з винищувачів-бомбардувальників JF-17C китайського виробництва.

Зверніть увагу: радар JF-17C має лише максимальну дальність виявлення близько 150 км. Оскільки PL-15 має максимальну дальність ураження понад 200 км, JF-17C не повинен був бути здатним розгорнути цю зброю на повну потужність. Більше того, і Пекін, і Ісламабад подбали про те, щоб заявити, що PL-15, які постачаються до Пакистану, є PL-15Е, експортною версією з максимальною дальністю "лише" 150 км, і Нью-Делі на це купився. Це була велика помилка з боку індійських спецслужб.

Тим більше, що радар Erieye, встановлений на Saab 2000, має максимальну дальність виявлення близько 450 км, і він виявився здатним до спільного наведення на ціль: тобто, JF-17C могли запускати PL-15 по винищувачах-бомбардувальниках ВПС Індії, що наближалися, ще перебуваючи на території Пакистану, і коли індійці ще перебували у власному повітряному просторі або на оптимальному шляху відходу в його глибину. І індійська розвідка, схоже, не знала про цей факт.

В результаті кілька з'єднань ВПС Індії зіштовхнулися з численними ракетами PL-15 або були збиті ними при відході назад в повітряний простір Індії. Більше того, майже всі літаки ВПС Індії, про які відомо, що вони були збиті, впали від 80 до 120 км на території Індії.

6. Особливий інтерес у зв'язку з авіаударом ВПС Пакистану по таборах терористів викликало перше "підтверджене розгортання" російсько-індійської наземної ударної ракети Brahmos.Brahmos – це велика і важка зброя, яка розгортається виключно на літаках Су-30МКІ ВПС Індії. Він може розвивати швидкість понад 3 Маха і має дальність польоту 450-500 км. Використання Brahmos ВПС Індії стало очевидним завдяки фотографіям їхніх розгінних блоків, які були знайдені приблизно за 100-120 км на території Індії. Безсоромно зізнаюсь, що ці фотографії мене дуже збентежили: оригінальні розгінні блоки радянської/російської розробки для ракет Brahmos були відносно короткими (1-1,5 м). На фотографіях, що з'явилися в Інтернеті 7 травня, були зображені трубоподібні конструкції завдовжки 6 і більше метрів. Завдяки допомозі контакту в Індії ми з'ясували чому: тому що Організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) Індії розробила й запустила у виробництво (і поставила на озброєння ВПС Індії) набагато довшу версію розгінного блоку для Brahmos: тепер вона має довжину близько 6 метрів. Це видно на фотографіях, як на цій:

Розроблений DRDO розгінний блок для Brahmos. Судячи з її розмірів, вона, ймовірно, збільшить дальність дії цієї зброї далеко за межі зазвичай заявлених 450-500 км.

Водночас, наявність приймальних кришок (або "ковпачків") на місцях падіння кількох розгінних блоків Brahmos, а також оригінальний, світло-сірий колір корпусів розгінних блоків, вказує на те, що частина ракет була не випущена, а скинута. Тобто випущені без активації, ймовірно, Су-30МКІ, екіпажі яких були заскочені пакистанськими ракетами PL-15 і змушені були здійснити маневр ухилення.

Спрощена схема ракети повітряного базування Brahmos. Вгорі – ракета в зборі, з кришкою/ковпаком приймального отвору й розгінним блоком, який все ще знаходиться на своєму місці. В центрі - ракета без кришки/ковпака впускного отвору. Під нею – кришка/ковпак приймача і новий прискорювач, розроблений DRDO. Внизу – вигляд Brahmos після того, як знято кришку приймального отвору й розгінний блок.

Хоча це може здатися "відходом від теми", слід пам'ятати, що після індійського досвіду зіткнень з Пакистаном у лютому 2019 року ходили чутки, що DRDO працює над "анти-AWACS-версією" Brahmos, версією, яка дасть змогу уражати літаки Saab 2000 ВПС Пакистану.

У зв'язку з цим виникає питання: чи не планували ВПС Індії розпочати операцію "Синдор", застосувавши той чи інший модифікований Brahmos для збиття Saab 2000 AWACS PAF, що знаходився в повітрі й на станції, але ця частина місії була зіпсована своєчасною реакцією перехоплювачів ВПС Пакистану і розгортанням ними літаків PL-15?

Можливо, шанси на те, що вище керівництво ВПС Індії планує щось "настільки зухвале", як це, дуже малі. Але все ж таки: вони могли думати в цьому напрямку. Хоча ми навряд чи дізнаємося про це найближчим часом: цю можливість слід мати на увазі на майбутнє, особливо враховуючи той факт, що уряд Індії адаптував свою стратегію на випадок подібних кризових ситуацій з Пакистаном.

Далі буде...

Джерело