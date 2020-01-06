Як вриватись у життя після ізоляції
Емоційний стан
Щоб уникати стресу, подумайте над тим, що "живить" вас чи заспокоює. Можливо відповідь одразу не знайдеться, не переживайте. Потім складіть список того, що дратує або лякає в вашій ситуації, а навпроти кожного пункту напишіть, як можна вплинути на цей подразник або страх.
Інформаційна гігієна
Обмежуйте своє втикання у соцмережах, але будьте уважними і перевіряйте на "фейковість" інформацію, яку поширюють ваші родичі чи друзі. Опирайтеся на авторитетні джерела та думки вузькопрофільних експертів.
Нові правила
Перед виходом в офіс обговоріть з колегами, як уникнути можливих ризиків зараження. Домовтеся про дотримання дистанції, засоби для дезінфекції, безпечне облаштування робочих місць і правила гігієни на офісній кухні. Обов'язково висловіть особисті побоювання чи проблемні моменти на проєктах, аби в офісі це не перейшло в сварку і дозволило усім спокійно працювати. Разом визначте можливість гнучкого графіку та потребу приїжджати в офіс.
Дорога до офісу
Оберіть для себе максимально безпечний спосіб з урахуванням правил та індивідуальних потреб. Можете прокласти 2-3 альтернативні маршрути в офіс, обговоріть з роботодавцем можливі запізнення та виходити раніше, щоб оминути затори. Якщо поки що не хочеться контактувати з людьми в транспорті, подумайте про таксі, велосипед чи електросамокат. А взагалі спробуйте ходити пішки, якщо відстань дозволяє.
В офісі
Не починайте поспіхом братись за першу-ліпшу задачу. Складіть список завдань на тиждень чи місяць, визначте пріоритетні й почніть з них. Якщо зависли, тоді окремо випишіть термінові та важливі завдання, які треба робити насамперед, а потім важливі, але не термінові завдання. Тут допоможе матриця Ейзенхауера — простий метод розподілу задач.
В кінці дня чи тижня виписуйте по 3-5 досягнень. Це можуть бути прості дії, але вони мотивуватимуть вас працювати!
Не забувайте про маску та антисептик!
Джерело : канал у соціальний мережі телеграм https://t.me/psy_support
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