Як вриватись у життя після ізоляції

Пом'якшення обмежень — це, з одного боку, добре. Але тепер чимало людей стресують через необхідність повертатись в офіс і бояться їхати в транспорті з іншими пасажирами. Що робити:

Емоційний стан

Щоб уникати стресу, подумайте над тим, що "живить" вас чи заспокоює. Можливо відповідь одразу не знайдеться, не переживайте. Потім складіть список того, що дратує або лякає в вашій ситуації, а навпроти кожного пункту напишіть, як можна вплинути на цей подразник або страх.

Інформаційна гігієна

Обмежуйте своє втикання у соцмережах, але будьте уважними і перевіряйте на "фейковість" інформацію, яку поширюють ваші родичі чи друзі. Опирайтеся на авторитетні джерела та думки вузькопрофільних експертів.

Нові правила

Перед виходом в офіс обговоріть з колегами, як уникнути можливих ризиків зараження. Домовтеся про дотримання дистанції, засоби для дезінфекції, безпечне облаштування робочих місць і правила гігієни на офісній кухні. Обов'язково висловіть особисті побоювання чи проблемні моменти на проєктах, аби в офісі це не перейшло в сварку і дозволило усім спокійно працювати. Разом визначте можливість гнучкого графіку та потребу приїжджати в офіс.

Дорога до офісу

Оберіть для себе максимально безпечний спосіб з урахуванням правил та індивідуальних потреб. Можете прокласти 2-3 альтернативні маршрути в офіс, обговоріть з роботодавцем можливі запізнення та виходити раніше, щоб оминути затори. Якщо поки що не хочеться контактувати з людьми в транспорті, подумайте про таксі, велосипед чи електросамокат. А взагалі спробуйте ходити пішки, якщо відстань дозволяє.

В офісі

Не починайте поспіхом братись за першу-ліпшу задачу. Складіть список завдань на тиждень чи місяць, визначте пріоритетні й почніть з них. Якщо зависли, тоді окремо випишіть термінові та важливі завдання, які треба робити насамперед, а потім важливі, але не термінові завдання. Тут допоможе матриця Ейзенхауера — простий метод розподілу задач.

В кінці дня чи тижня виписуйте по 3-5 досягнень. Це можуть бути прості дії, але вони мотивуватимуть вас працювати!

Не забувайте про маску та антисептик!

Джерело : канал у соціальний мережі телеграм https://t.me/psy_support