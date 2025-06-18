Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно

Професор права ЄС Альберто Алеманно у колонці в The Guardian критикує лідерів ЄС за те, що вони все більше схиляються до думки ультраправих партій і запозичують їхні ідеї. Тоді як вони мали б спиратися на суспільну думку ЄС, яка підтримує євроінтеграцію та протидію авторитаризму, зокрема агресії путіна та трампістській політиці.

Політика Дональда Трампа "Америка понад усе" підриває десятиліття трансатлантичної співпраці так само, як путінська росія дестабілізує Європу прямою військовою агресією. Але ці подвійні потрясіння ненавмисно зробили те, на що інституції ЄС ніколи не були спроможні. Вони зробили європейську інтеграцію не просто важливою, а екзистенційною – питанням виживання демократії для пересічних громадян.

Від Гельсінкі до Лісабона люди раптом відчули однаковий екзистенційний неспокій. Торговельні війни, оборонні загрози та військова агресія не визнають кордонів. Дедалі більше європейців усвідомлюють, що їхні маленькі окремі країни не можуть протистояти одночасному тиску з боку Вашингтона і Москви. Вони опиняються між економічним примусом і військовим залякуванням.

Останні дані Євробарометру підтверджують цей зсув: 74 % європейців зараз розглядають членство в ЄС як позитивне явище – це найвищий рівень підтримки, який коли-небудь був зафіксований.

Це історична можливість. І все ж, лідери ЄС і національні лідери залишаються паралізованими: неспроможними або не бажаючими конвертувати цю громадську підтримку і спільну нагальність у політичний імпульс для зменшення залежності Європи від військових гарантій і економічного притулку США.

Це справжня трагедія: європейські уряди більше не практикують ті самі ідеали, які вони проповідують. Хоча ЄС все ще розмовляє мовою багатосторонності та кліматичного лідерства, його політичний курс і курс більшості його держав-членів все більше нагадує курс Трампа.

Щодо міграції, то новий пакт ЄС про міграцію та притулок переосмислює притулок як загрозу безпеці, що перегукується з імміграційною політикою Трампа. Що стосується клімату, то Європейська комісія Урсули фон дер Ляєн тихо демонтувала ключові ініціативи "зеленої угоди" і відклала ухвалення критично важливого законодавства, що нагадує дерегуляційний зсув, здійснений Трампом у сфері охорони довкілля.

Громадянське суспільство також перебуває під зростаючим тиском. Так само, як Трамп націлився на неприбуткові організації та інакомислячих, консервативна Європейська народна партія, політична "сім'я" фон дер Ляєн, розпочала безпрецедентну атаку на НУО, загрожуючи їхньому фінансуванню та легітимності. Під загрозою опинилися навіть фундаментальні права. Реакція ЄС на заборону прайдів в Угорщині та розширення повноважень спецслужб була в кращому випадку прохолодною – мовчазна терпимість до демократичних відступів у власних лавах.

Але, можливо, найнебезпечніше зближення полягає в тому, як здійснюється влада. Трамп керує за допомогою виконавчого фіату, відсуваючи Конгрес на другий план за допомогою виконавчих указів. Сьогоднішня Єврокомісія дрейфує у схожому напрямку на вимогу більшості країн-членів. Вона централізує владу, проштовхуючи складні "комплексні" пакети і обходячи Європейський парламент, нещодавно запропонувавши переозброїти ЄС.

Ми спостерігаємо не просто розрив трансатлантичного альянсу, а щось більш підступне.

Є ознаки ідеологічного зближення між Америкою Трампа і сучасним європейським політичним центром, де партії все частіше крадуть ідеї у ультраправих, як у Німеччині, або прямо чи опосередковано керують разом з цими партіями. Це не лише реальність у багатьох країнах ЄС, але й у самій системі ЄС під керівництвом фон дер Ляєн.

Незважаючи на обіцянки під час її першого терміну триматися центру політики, Комісія все більше покладається на голоси правої більшості в Європарламенті, сформованої консервативними і ультраправими угрупованнями всіх мастей. До них належать Європейські консерватори і реформісти, які раніше вважалися основними консерваторами, але зараз об'єднують партію "Брати Італії" італійської прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні з більш крайніми ультраправими партіями, такими як французька "Реконкіста" і шведські "Демократи". Існує також група "Патріоти за Європу" (PfE), яку спільно очолюють Марін Ле Пен і Віктор Орбан, і ще більш екстремальна "Європа суверенних націй" (ESN), де домінує німецька AfD.

ЄНП традиційно об'єднується з соціалістичними та ліберальними депутатами Європарламенту, які як блок допомогли обрати фон дер Ляєн минулого року. Але останнім часом ЄНП голосувала разом з партіями праворуч від неї, зокрема, за відтермінування нового закону про вирубку лісів. Те ж саме сталося з бюджетними питаннями, визнанням Едмундо Гонсалеса президентом Венесуели, а нещодавно з блокуванням органу ЄС з питань етики.

Також спостерігається зростаюча президенціалізація Комісії. Під час пандемії Covid фон дер Ляєн особисто вела переговори про угоди щодо вакцин за допомогою текстових повідомлень, захищаючи ці дискусії від громадського та парламентського контролю.

Ризик полягає в тому, що толерантність до такого зсуву в бік персоналізованого, непрозорого управління полегшує перехід до стадії "трампіфікації", коли політики все частіше запозичують авторитарні методи, віддаючи перевагу виконавчому фіату (латинське слово "fiat" означає "нехай буде так" або "нехай буде зроблено" – iPress) перед парламентською демократією.

Це повзуче явище послаблює здатність Європи реагувати на ті самі загрози, які мали б зближувати її. Саме тоді, коли європейські громадяни найбільше готові підтримати спільні дії щодо України, Гази, великих технологій чи оборони, їхні лідери не реагують на це. Їм бракує політичної мужності сформулювати переконливу альтернативу ультраправим меседжам – таку, яка б переконливо доводила необхідність спільних дій на рівні ЄС у питаннях, що мають найбільше значення для європейців: спільна безпека, керована міграція та спільне процвітання. Це означає представляти європейську інтеграцію не як загрозу національній ідентичності, а як засіб її захисту і зміцнення.

Коли європейські країни об'єднують свої оборонні можливості, вони не відмовляються від суверенітету – вони примножують свою здатність захищати свої громади. Координуючи міграційну політику, вони не відкривають шлюзи – вони створюють впорядковані, гуманні системи, які служать як новоприбулим, так і існуючим громадам. Гармонізуючи економічну політику, вони не нівелюють, а піднімають регіони і працівників, які залишилися позаду. Таке бачення апелює до того ж прагнення до безпеки і приналежності, яке експлуатують популісти, але пропонує реальні рішення, а не цапів-відбувайлів.

Неспроможність сформулювати таке бачення має реальні наслідки. Кожен місяць затримки у розбудові європейської оборонної спроможності – це ще один місяць залежності від ненадійних США. Кожен компроміс з авторитарними режимами, чи то в Будапешті, чи в Єрусалимі, підриває демократичну довіру, яка робить можливим європейське лідерство.

Трамп і путін мимоволі дали Європі спільне відчуття мети і необхідності термінових дій. Питання не в тому, чи готові європейці реагувати – опитування показують, що готові. Питання в тому, чи не впадуть європейські лідери у сонні мари і не втратять свою актуальність, або ще гірше.

Про автора: Альберто Алеманно, професор права ЄС ім. Жана Моне в Паризькій школі вищої освіти і засновник The Good Lobby.

Джерело: The Guardian