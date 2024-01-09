"2024 рік буде роком витривалості в нашій підтримці Києва" – міністр оборони Франції

Лекорню запевнив у "рішучій та прямій" підтримці України.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив роль Франції як "рамкової країни в НАТО, яка має запевнити східний кордон Альянсу в Румунії, на додаток до рішучої і прямої підтримки України".

Про це повідомляє Defense.

"Водночас Франція також бере на себе обов'язки відданого союзника, рамкової країни НАТО, щоб запевнити східний кордон Альянсу в Румунії на додаток до нашої рішучої і прямої підтримки України з лютого 2022 року через мобілізацію Міністерства Збройних сил і нашої оборонної промисловості", – зазначив Лекорню.

Він додав, що 2024 буде роком витривалості в підтримці України. Зокрема, Франція повинна дати відсіч воюючим сторонам, які, "будучи нездатними перемогти на полі бою, роблять ставку на те, що демократії, які поділяють наші цінності, вичерпують свої сили в підтримці України".

Також Лекорню заявив, що 2024 поставить перед французькими збройними силами щоденний вибір, зокрема, щодо забезпечення безпеки народу Франції, та контролю ризику ескалації у Східній Європі, Африці та на Близькому і Середньому Сході.