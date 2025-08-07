Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа оприлюднила секретний звіт щодо втручання росії у вибори, ігноруючи попередження ЦРУ

07 серпня 2025, 14:32
Адміністрація Трампа оприлюднила секретний звіт щодо втручання росії у вибори, ігноруючи попередження ЦРУ
ЦРУ. Фото: news.yahoo.com
У ЦРУ побоювалися, що оприлюднення звіту може розкрити надсекретні методи шпигунства та джерела інформації американської розвідки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила майже не відредагований секретний звіт про російське втручання у вибори 2016 року, незважаючи на опір ЦРУ та інших розвідувальних структур. Документ, що залишався засекреченим з 2020 року, був опублікований 23 липня за вказівкою директора Національної розвідки Тулсі Габбард — “з благословення” Трампа.

Про це повідомляє Washington Post.

Цей 46-сторінковий звіт, підготовлений республіканською більшістю в комітеті з розвідки Палати представників, заперечує висновки американських розвідувальних агентств, які у 2017 році дійшли висновку, що росія втручалась у вибори, підтримуючи Трампа проти Гілларі Клінтон. Натомість у звіті стверджується, що такі висновки — нібито "містифікація" адміністрації Обами.

Габбард відхилила застереження ЦРУ про небезпеку розсекречення, зокрема — про загрозу розкриття джерел інформації, серед яких — людські агенти, що повідомляли про наміри президента рф владіміра путіна. Розвідка вважала цей документ настільки чутливим, що у 2020 році його не зберігали у Конгресі, а залишили в архівах ЦРУ.

Попри протести ЦРУ, Габбард наполягала на публікації звіту з мінімальними редагуваннями. За даними джерел WP, у розпорядженні адміністрації було кілька версій документа — деякі з них містили більше правок для захисту джерел і методів. Проте Габбард мала широкі повноваження для розсекречення без узгодження з іншими службами, і саме її версію, без виправлень, було оприлюднено.

Оприлюднення викликало хвилю критики. Колишній високопосадовець ЦРУ Ларрі Пфайфер заявив, що "джерела та методи можна було легко виявити майже в кожному випадку". А сенатор-демократ Марк Уорнер звинуватив адміністрацію Трампа в безвідповідальному розголошенні даних, яке “підриває довіру союзників і загрожує майбутнім розвідувальним операціям США”.

Попри це, адміністрація продовжує публікацію матеріалів, які, на її думку, дискредитують висновки американської розвідки щодо російського втручання. Генеральний прокурор Пем Бонді вже ініціювала розслідування дій посадовців адміністрації Обами.

Звіт Палати представників став найчутливішим серед усіх документів, оприлюднених адміністрацією Трампа. Він також містить посилання на електронне прослуховування та дані, передані іноземними урядами — джерела, які традиційно ретельно охороняються.

Публікація звіту — кульмінація багатомісячного тиску з боку Трампа, який неодноразово заперечував висновки власних спецслужб про втручання росії у вибори та звинувачував опонентів у “політичному полюванні”.

Призначення Тулсі Габбард директором Національної розвідки з самого початку викликало суперечки через її відсутність досвіду в розвідці та публічні заяви, які часто збігалися з проросійською риторикою. Раніше вона неодноразово висловлювала симпатії до кремля та ставила під сумнів дії США щодо підтримки України.

Оприлюднення звіту може мати довгострокові наслідки для довіри до американської розвідки, її методів і джерел — як усередині країни, так і серед союзників за кордоном.

вибориСШАДональд ТрампЦРУросія загрозаТулсі Габбард

Останні матеріали

Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Політика
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 07:20
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється