У ЦРУ побоювалися, що оприлюднення звіту може розкрити надсекретні методи шпигунства та джерела інформації американської розвідки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила майже не відредагований секретний звіт про російське втручання у вибори 2016 року, незважаючи на опір ЦРУ та інших розвідувальних структур. Документ, що залишався засекреченим з 2020 року, був опублікований 23 липня за вказівкою директора Національної розвідки Тулсі Габбард — “з благословення” Трампа.

Про це повідомляє Washington Post.

Цей 46-сторінковий звіт, підготовлений республіканською більшістю в комітеті з розвідки Палати представників, заперечує висновки американських розвідувальних агентств, які у 2017 році дійшли висновку, що росія втручалась у вибори, підтримуючи Трампа проти Гілларі Клінтон. Натомість у звіті стверджується, що такі висновки — нібито "містифікація" адміністрації Обами.

Габбард відхилила застереження ЦРУ про небезпеку розсекречення, зокрема — про загрозу розкриття джерел інформації, серед яких — людські агенти, що повідомляли про наміри президента рф владіміра путіна. Розвідка вважала цей документ настільки чутливим, що у 2020 році його не зберігали у Конгресі, а залишили в архівах ЦРУ.

Попри протести ЦРУ, Габбард наполягала на публікації звіту з мінімальними редагуваннями. За даними джерел WP, у розпорядженні адміністрації було кілька версій документа — деякі з них містили більше правок для захисту джерел і методів. Проте Габбард мала широкі повноваження для розсекречення без узгодження з іншими службами, і саме її версію, без виправлень, було оприлюднено.

Оприлюднення викликало хвилю критики. Колишній високопосадовець ЦРУ Ларрі Пфайфер заявив, що "джерела та методи можна було легко виявити майже в кожному випадку". А сенатор-демократ Марк Уорнер звинуватив адміністрацію Трампа в безвідповідальному розголошенні даних, яке “підриває довіру союзників і загрожує майбутнім розвідувальним операціям США”.

Попри це, адміністрація продовжує публікацію матеріалів, які, на її думку, дискредитують висновки американської розвідки щодо російського втручання. Генеральний прокурор Пем Бонді вже ініціювала розслідування дій посадовців адміністрації Обами.

Звіт Палати представників став найчутливішим серед усіх документів, оприлюднених адміністрацією Трампа. Він також містить посилання на електронне прослуховування та дані, передані іноземними урядами — джерела, які традиційно ретельно охороняються.

Публікація звіту — кульмінація багатомісячного тиску з боку Трампа, який неодноразово заперечував висновки власних спецслужб про втручання росії у вибори та звинувачував опонентів у “політичному полюванні”.

Призначення Тулсі Габбард директором Національної розвідки з самого початку викликало суперечки через її відсутність досвіду в розвідці та публічні заяви, які часто збігалися з проросійською риторикою. Раніше вона неодноразово висловлювала симпатії до кремля та ставила під сумнів дії США щодо підтримки України.

Оприлюднення звіту може мати довгострокові наслідки для довіри до американської розвідки, її методів і джерел — як усередині країни, так і серед союзників за кордоном.