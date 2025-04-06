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Амбасадорка США відреагувала на удар по Києву і згадала рф після критики Зеленського

06 квітня 2025, 10:57
Амбасадорка США відреагувала на удар по Києву і згадала рф після критики Зеленського
Фото: СБУ
Брінк відреагувала на нічні обстріли
Амбасадорка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк згадала росію у дописі про масований ракетний удар по Україні 6 квітня.
 
Про це вона написала у соцмережі Х.
 
"Станом на 6.30 Київ і решта України залишаються під обстрілом балістичними й крилатими ракетами з боку росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про напади в кількох містах", – ідеться в повідомленні.
 
Згадка про рф прозвучала після того, як напередодні президент України Володимир Зеленський розкритикував адміністрацію США за реакцію на удар по Кривому Рогу. Він звернув увагу на те, що посольство США не вказало, що це була саме російська ракета.
 
"Неприємно дивує реакція посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", – наголосив він.
війна в Україніросія окупантиБріджит Брінк

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