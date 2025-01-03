Бельгія закликає Євросоюз заборонити продаж феєрверків

В Брюсселі, де діє заборона на піротехніку, в новорічну ніч зафіксували тисячі випадків.

Після новорічних інцидентів із вибухом феєрверків мери бельгійських міст закликали ввести заборону на продаж цієї піротехніки приватним особам.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Декілька бельгійських муніципалітетів вже ввели заборони на продаж феєрверків, а Асоціація фламандських міст і муніципалітетів стверджує, що 80% мерів підтримують заборону на рівні всієї Бельгії.

"Ми бачимо з року в рік, що є жертви, що люди отримують поранення ніг і рук. Ми також бачимо, що деякі люди використовують феєрверки для нападу на працівників екстрених служб і поліцейських", – заявила речниця VVSG Наталі Дебаст.

В Брюсселі діє заборона на піротехніку, але в центрі міста запустили кілька сигнальних ракет і петард.

Крім того, в новорічну ніч в столиці Бельгії заарештували 159 людей, а поліція зафіксувала понад 1700 інцидентів по місту.

На думку Асоціації, заборона на продаж має поширюватися на всі країни блоку, щоб люди не могли обійти її, просто перетнувши кордон і купити феєрверки.

Фламандська асоціація мерів заявила, що звернулась із відповідним закликом і до федерального уряду Бельгії.