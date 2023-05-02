Бригади "Гвардії наступу" повністю сформовані і долучаться до Сил оборони після отримання бойового завдання – Клименко
Вісім бригад "Гвардії наступу" вже повністю сформовані. Вони надійдуть під командування Сил оборони після того, як отримають бойове завдання.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що ще можуть бути сформувані додаткові бригади, адже на це є попит, а також є можливості розширити особовий склад.
"Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання – це 2-3 тижні – і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів", – розповів Клименко.
Він пояснив, що завдання кожної з цих бригад – це проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.
"Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку", – наголосив міністр.
Він не назвав загальну чисельність бригад через безпекові питання, але вказав, що цю цифру можна вирахувати теоретично.