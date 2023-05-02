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Бригади "Гвардії наступу" повністю сформовані і долучаться до Сил оборони після отримання бойового завдання – Клименко

02 травня 2023, 15:41
Бригади
Фото: ngu.gov.ua
Паралельно розпочинається формування додаткових підрозділів.

Вісім бригад "Гвардії наступу" вже повністю сформовані. Вони надійдуть під командування Сил оборони після того, як отримають бойове завдання.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що ще можуть бути сформувані додаткові бригади, адже на це є попит, а також є можливості розширити особовий склад.

"Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання – це 2-3 тижні – і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів", – розповів Клименко.

Він пояснив, що завдання кожної з цих бригад – це проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

"Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку", – наголосив міністр.

Він не назвав загальну чисельність бригад через безпекові питання, але вказав, що цю цифру можна вирахувати теоретично.

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