Британія виділить Україні майже £290 млн на енергетику та відновлення

Кошти спрямують на зміцнення енергетичної безпеки, відбудову країни, підтримку бізнесу та реформування системи правосуддя.

Велика Британія виділить Україні майже 290 млн фунтів стерлінгів (близько 381,5 млн доларів) на проєкти відновлення, енергетичну безпеку та підтримку економіки.

Про це під час Конференції з відновлення України заявила глава МЗС Великої Британії Іветт Купер.

За її словами, Лондон залишається відданим підтримці України як у протистоянні російській агресії, так і в повоєнній відбудові. Купер наголосила, що безпека України безпосередньо пов’язана з безпекою Великої Британії, а інвестиції в українське відновлення сприятимуть формуванню сильного партнерства між країнами в майбутньому.

Найбільшу частину нового пакета — 210 млн фунтів стерлінгів — спрямують на посилення енергетичної стійкості України. Відповідна угода укладена з британською компанією Urenco, яка постачатиме ядерне паливо для НАЕК "Енергоатом". У британському уряді зазначають, що це допоможе забезпечити стабільне електропостачання в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Окремий напрям фінансування передбачає підтримку реформ у сфері правосуддя. Кошти спрямують на модернізацію судової системи, посилення механізмів притягнення до відповідальності за воєнні злочини та антикорупційні заходи.

Крім того, британська державна інвестиційна установа British International Investment інвестує до 65 млн фунтів стерлінгів у розвиток відновлюваної енергетики та банківського сектору України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Зокрема, фінансування передбачає будівництво двох нових вітрових електростанцій і підтримку українського бізнесу через Банк Львів.

У Лондоні також наголосили, що британські компанії братимуть активну участь у реалізації проєктів з відбудови України.