ПОЛІТИКА

Буданов оцінив перспективи завершення війни

21 січня 2026, 08:36
Буданов оцінив перспективи завершення війни
Фото: РБК-УКРАЇНА
Він закликав об'єднатися, щоб "довести справу до кінця".

Україна активно залучена до переговорів щодо завершення війни. У процесі є помітний прогрес, але говорити про швидкий мир наразі ще рано.

Про це зазначив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, слова якого цитує "Укрінформ"

"Ми рухаємося вперед. Я не можу сказати, що завтра у нас точно буде мир — якщо хтось обіцяє таке, це неправда. Але ми робимо все можливе, щоб досягти цього", — підкреслив Буданов.

Він зазначив, що Україна та Сполучені Штати Америки разом працюють над пошуком шляхів завершення війни. Водночас результат переговорів суттєво залежить від позиції Росії.

"Ви розумієте, з ким ми маємо справу", — додав він.

Буданов підкреслив, що Україна не є стороннім спостерігачем, тому неправильно стверджувати, що країна "має отримати місце за столом", оскільки вона вже є повноправним учасником.

Очільник ОП наголосив, що Україні потрібен справедливий мир, надійні гарантії безпеки та чіткий план відновлення після війни. Також він попередив, що внутрішні конфлікти та розбіжності всередині країни перешкоджатимуть досягненню цих цілей і закликав об'єднати зусилля.

