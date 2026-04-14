Буданов розповів, що не боїться сперечатися із Зеленським

14 квітня 2026, 16:53
Буданов розповів, що не боїться сперечатися із Зеленським
Буданов відкинув теорії, ніби Зеленський призначив його на посаду голови Офісу президента, щоб усунути з керівної посади в розвідц.
Голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що не проти захищати свою точку зору перед президентом України Володимиром Зеленським та не погоджуватися з ним.
 
Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.
 
Буданов відкинув теорії, ніби Зеленський призначив його на посаду голови Офісу президента, щоб усунути з керівної посади в розвідці й тримати його "близько до себе", адже стурбований зростанням його авторитету. Іншим поясненням було те, що Зеленський шукав когось, кому довіряють українці, щоб "відбілити" Офіс президента після відставки Андрія Єрмака.
 
"Що стосується адміністративного впливу – я вже не керівник розвідки, але зараз я займаюся організацією роботи всіх. Отже, ви дійсно думаєте, що я став слабшим?" – відповів Буданов.
 
Він також сказав, що не боїться відстоювати свою точку зору та не погоджуватися з президентом.
 
"Я генерал, Герой України. Якщо я в чомусь упевнений, я можу сперечатися з ким завгодно", – заявив Буданов.
 
На запитання журналістів про те, чи балотуватиметься Буданов у президенти, коли будуть вибори, він відповів: "Це цікаве запитання. Наступне".

 

