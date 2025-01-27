Буданов вважає, що відсутність серйозних переговорів до літа може запустити небезпечні процеси для існування України – ЗМІ

Джерело вказує, що нещодавно керівники парламенту і фракцій запросили командування Сил оборони для того, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.

Україна стоїть перед загрозою існування, якщо протягом найближчих пів року не розпочнуть діалогу щодо припинення повномасштабної війни.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданова під час наради у Верховній Раді, пише "Українська правда".

За даними джерел видання, зустріч із керівниками української армії й силових структур у парламенті відбулася в закритому режимі. Рада хотіла зрозуміти реальний стан справ у війні.

"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України", – цитує УП одного з учасників зустрічі.

Він зазначає, що після цих слів "усі перезирнулися й замовкли".

Статтю "Української правди" присвячено ситуації в українському політикумі й органах влади на тлі ймовірних виборів України.

"Ніхто не знає, коли й що буде, але всі вже забігали. Бояться пропустити старт і бути неготовими. Але все залежить, чи зможуть росіян посадити за стіл і про що домовлятися", – сказав УП неназваний депутат від "Слуги народу".

Один із членів команди президента України Володимира Зеленського заявив, що перед владою зараз стоїть завдання "добитися якоїсь угоди про гарантії зі США, яка була б ратифікована Конгресом".

"Ні в кого у світі такого немає, і це було б серйозним сигналом. Паралельно треба відбити головні російські хотєлки, типу вічної нейтральності й чогось такого. Треба буде поборотися ще, щоб повикидати "зрадні" пункти про обмеження армії чи нейтралітет. Але це якщо до таких переговорів узагалі дійде. Поки чекаємо, що вирішать американці, які результати будуть від їхніх розмов із росіянами. Може, там таке буде, що наші взагалі пошлють усіх", – додало джерело УП.