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Через брак допомоги від США російські винищувачі впритул наближаються до лінії фронту – Forbes

09 квітня 2024, 11:11
Через брак допомоги від США російські винищувачі впритул наближаються до лінії фронту – Forbes
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Ворог посилив повітряні нальоти на найбільші міста України, що змусило українські військово-повітряні сили сконцентрувати свої найкращі батареї ППО навколо цих міст.

В українських системах протиповітряної оборони почали закінчуватися ракети для відбиття російських атак через відсутність допомоги Україні від США. Деякі російські винищувачі можуть літати набагато ближче до лінії фронту та атакувати ракетами малої дальності, а не 25-мильними планерними бомбами.

Про це пише Forbes.

Як пише видання, нещодавно під час запеклих боїв на краю Часового Яру чотири штурмовики Су-25 ВПС рф обстрілювали українські позиції на низькій висоті з відстані всього лише декількох метрів від них. 

російські пілоти розгортали сигнальні ракети, аби відвернути увагу українських зенітних ракет, проте такий запобіжний захід був зайвим, адже жодна ракета не піднялася назустріч. 

Автори матеріалу зазначили, що інші російські штурми позицій 23-го батальйону в четвер та п'ятницю коштували армії рф дорого, проте декільком окупантам все ж вдалося закріпитися вздовж крайньої вулиці міста, а саме Зеленої. 

"Незабаром у Часовому Ярі можуть розпочатися міські бойові дії", – додали в Українському центрі оборонних стратегій.
У Forbes розповідають, що нестача артилерійських боєприпасів є кризою, яку намагаються вирішити європейські партнери України. 

"Не допомагає і те, що росія посилила повітряні нальоти на найбільші міста України, що змусило українські військово-повітряні сили сконцентрувати свої найкращі батареї ППО навколо цих міст. Це залишає прогалини в протиповітряній обороні на передовій. Прогалини, якими користуються російські військово-повітряні сили", – пояснили у публікації.

Такі дефіцити будуть лише ставати більшими, адже снаряди для ППО закінчуються. 

"Якщо вони продовжуватимуть завдавати ударів (по Україні) щодня, як це було протягом останнього місяця, у нас можуть закінчитися ракети", – процитувало видання слова президента України Володимира Зеленського. 

 

ППОвійна в Україніросія окупантивинищувачі

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