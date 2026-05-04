Чоловік, який у Німеччині штовхнув під поїзд 16-річну українку, уникнув покарання

За результатами експертизи, у 31-річного біженця з Іраку було виявлено параноїдну шизофренію.

Громадянина Іраку, який штовхнув 16-річну українку з Маріуполя влітку 2025 року, визнали неосудним. Суд постановив, що його відправлять до психіатричної лікарні.

Про це повідомило Deutche Welle.

Земельний суд у Геттінгені призначив обвинуваченому психіатричне лікування. За результатами експертизи, у 31-річного біженця з Іраку було виявлено параноїдну шизофренію.

Водночас суд визнав, що чоловік штовхнув українку на вокзалі німецького міста Фридланд під поїзд. Унаслідок травмування дівчина загинула на місці.