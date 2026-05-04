Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чоловік, який у Німеччині штовхнув під поїзд 16-річну українку, уникнув покарання

04 травня 2026, 08:07
Чоловік, який у Німеччині штовхнув під поїзд 16-річну українку, уникнув покарання
Фото: відкриті джерела
За результатами експертизи, у 31-річного біженця з Іраку було виявлено параноїдну шизофренію.
Громадянина Іраку, який штовхнув 16-річну українку з Маріуполя влітку 2025 року, визнали неосудним. Суд постановив, що його відправлять до психіатричної лікарні.
 
Про це повідомило Deutche Welle.
 
Земельний суд у Геттінгені призначив обвинуваченому психіатричне лікування. За результатами експертизи, у 31-річного біженця з Іраку було виявлено параноїдну шизофренію.
 
Водночас суд визнав, що чоловік штовхнув українку на вокзалі німецького міста Фридланд під поїзд. Унаслідок травмування дівчина загинула на місці.
 
Нагадаємо, що 11 серпня 2025 року у німецькому місті Фридланд громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя. Спершу поліція припускала, що це був нещасний випадок. Адже коли правоохоронці прибули на вокзал, нападник сам звернувся до них і провів до тіла дівчини. Він поводився спокійно і повідомив поліції, що випадково знайшов тіло.
 
Після огляду правоохоронці повідомили, що підстав для підозри чоловіку у скоєнні злочину не було, тому його відпустили. Однак увечері того самого дня чоловік почав поводитись агресивно, чим привернув до себе увагу.
 
Тим часом було проведено ДНК-тести, які виявили сліди чоловіка на плечі вбитої дівчини. Це свідчило про те, що дівчину схопили. Проти чоловіка винесли постанову про поміщення під варту через підозру в умисному вбивстві.
 
Відомо, що 31-річний громадянин Іраку вперше просив про притулок у Німеччині в серпні 2022 року, але отримав відмову – його повинні були депортувати до Литви. А втім, пізніше суд відхилив клопотання про взяття його під варту для депортації. Згодом чоловік перереєструвався як шукач притулку в приймальному центрі Фридланда.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється