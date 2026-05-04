Дрон вночі влучив у багатоповерхівку в москві

Безпілотник влучив у будинок у безпосередній близькості до кремля .

У ніч проти 4 травня низка регіонів рф опинилася під ударом безпілотників. У москві дрон влучив у багатоповерхівку, що розташована за 6 кілометрів від кремля.

Про це в Telegram повідомив мер міста Сергій Собянин.

"За попередніми даними, безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмовської", – написав Собянін.

За його словами, постраждалих немає. Служби працюють на місці події. Пізніше мер додав, що сили протиповітряної оборони рф нібито відбили атаку двох дронів, які летіли на москву. Наслідки атаки він назвав падінням уламків. За даними Telegram-каналів, відстань між кремлем та пошкодженим будинком становить близько 6 кілометрів.

Російське видання повідомило, що на вулиці Мосфільм "прогримів вибух у житловому будинку". Там пошкоджено фасад, вибито скло, уламки впали на прибудинкову територію.

Український моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ писав, що дрони маневрували на низьких висотах. БПЛА, який упав у москві, виявився повноцінним ударним дроном типу FP-1. Як зазначив канал, це вперше зафіксували присутність українських ударних дронів у безпосередній близькості до кремля "за дуже тривалий час".

"Підготовка" до параду йде повним ходом", – додав Exilenova+.