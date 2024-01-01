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Чи стане Трамп президентом і чи продовжать США фінансувати Україну: в FT озвучили прогнози на 2024-й

01 січня 2024, 18:12
Чи стане Трамп президентом і чи продовжать США фінансувати Україну: в FT озвучили прогнози на 2024-й
Фото: Great again
США продовжать фінансувати Україну.

Колишній президент США Дональд Трамп не стане знову президентом. Перемогу отримає Джо Байден. При цьому США продовжать фінансувати Україну.

Про це написало видання Financial Time.

Як пише у своєму Telegram-каналі  шеф-редактор OBOZ.UA Орест Сохар, такий прогноз ґрунтується на тому, що Трампа не допустили на вибори в кількох штатах.

"Їхнє передбачення ґрунтується на тому, що у штатах Колорадо та Мен експрезидента фактично не допустили до виборів. Та якщо команді Трампа вдасться подолати "юридичні перешкоди", то трампівська кампанія проти Джо Байдена стане найгіршими президентськими виборами в історії США", – пише Орест Сохар.

При цьому виборці скоріше виступають проти Трампа, ніж підтримують Байдена. Гарна для України новина – фінансування продовжать. Погана – буде посилюватись тиск для того, щоб спонукати країну до переговорів з агресором – рф.

"Ще до виборів Трамп буде засуджений принаймні в одному з чотирьох судових процесів, а, ймовірно, плюс ще у двох. Попри свій похилий вік, Байден переможе, адже виборці більше виступають проти Трампа, ніж схвалюють другий термін Байдена. До речі, чи продовжать США та ЄС фінансувати Україну? Так. Проте Україна, найімовірніше, відчуватиме дедалі більший тиск, щоб почати переговори з москвою", – пише шеф-редактор OBOZ.UA.

Трампвійна в Україніросія окупантивибори преидента

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