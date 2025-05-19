Читання книг іноземною мовою: як і навіщо це робити в Україні

Популярні мови для читання в Україні

В останні роки інтерес до книг іноземною мовою в Україні значно зріс. Найбільш популярною, безумовно, залишається англійська, адже вона є мовою міжнародного спілкування, бізнесу та технологій. Також українські читачі цікавляться книгами німецькою, французькою, іспанською та польською мовами – переважно для саморозвитку, освіти чи читання класики в оригіналі.

За даними дослідження компанії Gradus Research, проведеного у 2021 році, 9% українців читають книги англійською мовою. Однак рівень володіння англійською мовою в Україні залишається низьким. Згідно з опитуванням Центру Разумкова, проведеним у липні 2023 року, 43,8% українців зовсім не знають англійської. Але це не вирок - це лише вектор, який може привести до вдосконалення і вивчення чогось нового!

Таким чином, хоча читання книг англійською мовою в Україні не є масовим явищем, спостерігається тенденція до зростання інтересу в цій сфері. Покращення рівня володіння англійською мовою серед населення може сприяти подальшому збільшенню кількості читачів, які обирають літературу цією мовою.

Вибір книг залежно від мети

Якщо ваша головна мета – вивчення мови, слід обирати книги, що відповідають рівню володіння мовою:

Початковий рівень (А1–А2) – адаптовані тексти, книги для дітей, розмовники.

Середній рівень (В1–В2) – художні книги спрощеного формату, детективи, легкі романи.

Просунутий рівень (С1–С2) – оригінальна художня література, спеціалізовані видання.

Читання книг в оригіналі – це можливість відчути стиль автора без втручання перекладача. Особливо це актуально для класичної та сучасної англомовної літератури, де важливі особливості мови та авторський стиль.

Корисні інструменти та поради

Щоб полегшити процес читання іноземною мовою, варто використовувати розмовники, словники та картки для запам’ятовування слів. Вони допоможуть швидше розуміти текст і збагачувати словниковий запас.

Поради щодо вибору книги:

Починайте з того, що вам цікаво, щоб підтримувати мотивацію. Перевіряйте рівень складності – не варто брати занадто важкі тексти. Використовуйте додатки для перекладу складних слів, але не намагайтеся перекладати кожне слово.

Читання іноземною мовою – це не лише спосіб вивчення мови, а й можливість відкривати нові світи через літературу. Незалежно від вашої мети, головне – знайти книгу, яка буде вам до душі.