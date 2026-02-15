Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ЄС не думають, що Україна вступить в блок у 2027 році

15 лютого 2026, 19:17
В ЄС не думають, що Україна вступить в блок у 2027 році
Каллас Естонія
Уряди країн ЄС не готові надати думку щодо дати попри вимогу президента України Володимира Зеленського.
В Європейському Союзі наразі немає консенсусу щодо дати вступу України до блока.
 
Про це заявила голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас, яку цитує Reuters.
 
"У мене таке відчуття, що держави-члени не готові назвати конкретну дату... Попереду ще багато роботи", - заявила вона.
 
Видання пише, що дату вступу до ЄС, вказану в 20-пунктному мирному плані, який запропонували США - 1 січня 2027 року - більшість урядів ЄС вважають нереалістичною, як і будь-яку іншу фіксовану дату.
 
Вони апелюють до того, що вступ до ЄС - це, мовляв, процес, який базується на "заслугах та досягненнях". Він просувається, коли є прогрес в адаптації законодавства кандидата до стандартів ЄС. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтримує позицію Каллас, але він також дуже скептично поставився до можливого укладення мирної угоди між Україною та росією. Зокрема, за його словами, ЄС "проявляв креативність", коли це було потрібно, але зараз є багато інших кандидатів на членство.
 
"Так, ми розуміємо, що нам потрібна Україна в Європейському Союзі, і так, коли я розмовляю з багатьма главами держав, у мене складається враження, що немає готовності прийняти дату... Подобається вам це чи ні, але це дуже тісно пов’язано з мирною угодою. Чи буде мирна угода чи ні? Я не бачу, щоб росія щось зрушила з місця, а якщо росія не рухатиметься, то у нас не буде угоди", - резюмував він.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється