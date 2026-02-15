В ЄС не думають, що Україна вступить в блок у 2027 році

В Європейському Союзі наразі немає консенсусу щодо дати вступу України до блока.

"У мене таке відчуття, що держави-члени не готові назвати конкретну дату... Попереду ще багато роботи", - заявила вона.

Видання пише, що дату вступу до ЄС, вказану в 20-пунктному мирному плані, який запропонували США - 1 січня 2027 року - більшість урядів ЄС вважають нереалістичною, як і будь-яку іншу фіксовану дату.