У росії заявляють про масовану атаку українських дронів

15 лютого 2026, 18:45
У росії заявляють про масовану атаку українських дронів
БпЛА атакували у тому числі й Москву.
У неділю, 15 лютого, Москва практично з самого ранку зазнає атаки невідомих дронів. У російській столиці закривалися аеропорти, а також зафіксовано падіння уламків.
 
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
 
Виходячи з постів мера Москви Сергія Собяніна, атака на столицю розпочалася приблизно об 11:40 і тривала щонайменше до 16:10.
 
За цей час Собянін відзвітував про нібито знищення 18 дронів, а на місця падіння уламків постійно виїжджали фахівці екстрених служб.
 
Також згідно з повідомленнями Росавіації, аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово були обмежені в роботі через загрозу атаки безпілотників. У період приблизно з 15:40 до 16:40 щонайменше перший не приймав і не відправляв авіарейси, а другий працював лише за погодженням із відповідними органами.

 

Також зазначимо, що згідно з публікацією Міноборони рф, російська ППО в період з 9 ранку до 13:00 збила нібито 102 одиниці безпілотників над Брянською, Калузькою, Тульською і Московською областями.

атака безпілотниківросія окупантивійна в Україні

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється