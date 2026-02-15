У росії заявляють про масовану атаку українських дронів

БпЛА атакували у тому числі й Москву.

У неділю, 15 лютого, Москва практично з самого ранку зазнає атаки невідомих дронів. У російській столиці закривалися аеропорти, а також зафіксовано падіння уламків.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Виходячи з постів мера Москви Сергія Собяніна, атака на столицю розпочалася приблизно об 11:40 і тривала щонайменше до 16:10. За цей час Собянін відзвітував про нібито знищення 18 дронів, а на місця падіння уламків постійно виїжджали фахівці екстрених служб. Також згідно з повідомленнями Росавіації, аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово були обмежені в роботі через загрозу атаки безпілотників. У період приблизно з 15:40 до 16:40 щонайменше перший не приймав і не відправляв авіарейси, а другий працював лише за погодженням із відповідними органами.

Також зазначимо, що згідно з публікацією Міноборони рф, російська ППО в період з 9 ранку до 13:00 збила нібито 102 одиниці безпілотників над Брянською, Калузькою, Тульською і Московською областями.