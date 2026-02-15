Навроцький зробив заяву про "ядерний проект" Польщі

Польща повинна розглянути можливість розробки власної ядерної зброї через зростаючу загрозу з боку росії.

"Я великий прихильник приєднання Польщі до ядерного проєкту... Ми є країною, що знаходиться прямо на межі збройного конфлікту, і ми знаємо ставлення агресивної, імперської рф до Польщі", — заявив Навроцький.

Польський президент не зміг сказати, коли Польща почне розробку власної ядерної зброї та чи почнеться така робота взагалі. За словами Навроцького, Варшава повинна йти шляхом розвитку власного ядерного потенціалу, дотримуючись усіх міжнародних норм. Польща є підписантом договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Його коментарі прозвучали після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що веде переговори з Францією щодо потенційної європейської ядерної оборони. Мерц закликав до переорієнтації трансатлантичних відносин на тлі другого терміну Дональда Трампа.

"Я цього не знаю, але нам потрібно діяти в певному напрямку, щоб ми могли розпочати роботу", — відповів Навроцький на питання, чи дозволять Штати розробляти Польщу ядерну зброю.