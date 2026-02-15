Індія замовила 114 винищувачів Rafale

Така угода значно збільшить чергу очікування винищувачів Rafale для всіх майбутніх замовників, адже виробничі можливості Dassault обмежені.

Індія замовила 114 французьких винищувачів Rafale і тепер угода чекає на фінальні підписи. Це має відбутися 17-20 лютого під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Індії.

Про це пише Defense Express.

Така угода значно збільшить чергу очікування винищувачів Rafale для всіх майбутніх замовників, адже виробничі можливості Dassault обмежені.

Водночас кількість твердих замовлень Dassault вже найближчим часом зросте з 220 до 334 літаків.

"І це за умови, що у 2025 році було показано рекордний за останні роки показник виробництва Rafale у 26 одиниць, з перевиконанням плану на один літак. При цьому про те, що темп виробництва має бути збільшений у Dassault говорять вже давно. Але виконання нового індійського контракту планується реалізувати за рахунок локалізації", - пояснюють експерти.