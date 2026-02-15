Індія замовила 114 винищувачів Rafale
15 лютого 2026, 19:53
Фото: з вільного доступу
Така угода значно збільшить чергу очікування винищувачів Rafale для всіх майбутніх замовників, адже виробничі можливості Dassault обмежені.
Індія замовила 114 французьких винищувачів Rafale і тепер угода чекає на фінальні підписи. Це має відбутися 17-20 лютого під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Індії.
Про це пише Defense Express.
Така угода значно збільшить чергу очікування винищувачів Rafale для всіх майбутніх замовників, адже виробничі можливості Dassault обмежені.
Водночас кількість твердих замовлень Dassault вже найближчим часом зросте з 220 до 334 літаків.
"І це за умови, що у 2025 році було показано рекордний за останні роки показник виробництва Rafale у 26 одиниць, з перевиконанням плану на один літак. При цьому про те, що темп виробництва має бути збільшений у Dassault говорять вже давно. Але виконання нового індійського контракту планується реалізувати за рахунок локалізації", - пояснюють експерти.
Аналітики додали, що лише 20 винищувачів Rafale будуть виготовлені у Франції зі строком постачання до 2030 року, а інші 94 - вже в Індії на локалізованих потужностях, які ще потрібно буде створити.
"При цьому Індія звісно не отримає 100% локалізацію. Зараз мова йде про показник до 80%, який вочевидь буде досягнутий далеко не одразу", - додають у матеріалі.
Водночас у виробництві настільки складних машин, як винищувач, багато "вузьких гирл", які також необхідно буде синхронно розширювати. До прикладу, саме для цього виробник двигунів Safran не тільки розширює власні потужності, а також хоче зайти в Індію. У Defense Express зазначають, що замовлення Індією 114 французьких винищувачів означає для України три висновки.
"Перший - формально, якби Україна змогла домовитись із Францією раніше, то перші 20 Rafale могли бути у складі Повітряних сил до 2030 року. Тепер черга отримання першої партії Rafale розпочинаються з 2030 року у кращому випадку. І це якщо плани Dassault не почнуть зміщуватись вправо", - пояснили експерти.
Другий висновок полягає у тому, що у випадку замовлення Україною 100 Rafale навряд чи Dassault зможе забезпечити реалізацію постачання винищувачів у питомий строк без такого ж створення локалізованих потужностей в Україні.
Третій висновок - чим довше часу не буде укладено твердої угоди про замовлення хоча б першої партії Rafale для українських повітряних сил, тим більша вірогідність майбутнього збільшення черги твердих замовлень та відстрочення реального отримання літаків Україною. Проте очевидним є той факт, що оформлення твердого замовлення впирається й у питання фінансування.