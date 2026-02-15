Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія замовила 114 винищувачів Rafale

15 лютого 2026, 19:53
Фото: з вільного доступу
Така угода значно збільшить чергу очікування винищувачів Rafale для всіх майбутніх замовників, адже виробничі можливості Dassault обмежені.
Індія замовила 114 французьких винищувачів Rafale і тепер угода чекає на фінальні підписи. Це має відбутися 17-20 лютого під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Індії.
 
Про це пише Defense Express.
 
Водночас кількість твердих замовлень Dassault вже найближчим часом зросте з 220 до 334 літаків. 
 
"І це за умови, що у 2025 році було показано рекордний за останні роки показник виробництва Rafale у 26 одиниць, з перевиконанням плану на один літак. При цьому про те, що темп виробництва має бути збільшений у Dassault говорять вже давно. Але виконання нового індійського контракту планується реалізувати за рахунок локалізації", - пояснюють експерти.
 
Аналітики додали, що лише 20 винищувачів Rafale будуть виготовлені у Франції зі строком постачання до 2030 року, а інші 94 - вже в Індії на локалізованих потужностях, які ще потрібно буде створити. 
 
"При цьому Індія звісно не отримає 100% локалізацію. Зараз мова йде про показник до 80%, який вочевидь буде досягнутий далеко не одразу", - додають у матеріалі.
 
Водночас у виробництві настільки складних машин, як винищувач, багато "вузьких гирл", які також необхідно буде синхронно розширювати. До прикладу, саме для цього виробник двигунів Safran не тільки розширює власні потужності, а також хоче зайти в Індію. У Defense Express зазначають, що замовлення Індією 114 французьких винищувачів означає для України три висновки. 
 
"Перший - формально, якби Україна змогла домовитись із Францією раніше, то перші 20 Rafale могли бути у складі Повітряних сил до 2030 року. Тепер черга отримання першої партії Rafale розпочинаються з 2030 року у кращому випадку. І це якщо плани Dassault не почнуть зміщуватись вправо", - пояснили експерти.
 
Другий висновок полягає у тому, що у випадку замовлення Україною 100 Rafale навряд чи Dassault зможе забезпечити реалізацію постачання винищувачів у питомий строк без такого ж створення локалізованих потужностей в Україні. 
 
Третій висновок - чим довше часу не буде укладено твердої угоди про замовлення хоча б першої партії Rafale для українських повітряних сил, тим більша вірогідність майбутнього збільшення черги твердих замовлень та відстрочення реального отримання літаків Україною. Проте очевидним є той факт, що оформлення твердого замовлення впирається й у питання фінансування. 

 

Індіявійна в Українівинищувачі

