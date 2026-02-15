Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський заявив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни

15 лютого 2026, 20:15
Зеленський заявив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни
Українці стурбовані через неможливість голосування солдат на фронті та труднощі з голосуванням за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Politico.
 
Український президент наголосив на тому, що для проведення виборів в Україні насамперед потрібна безпека.
 
"Можливо, не кінець війни, а припинення вогню чи гарантії безпеки. За таких обставин треба змінити закон. Наш парламент може це зробити, я сподіваюся", — сказав він.
 
Зеленський зауважив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни.
 
"Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, бо розуміють, що це жахливо — проводити вибори зараз, під час війни, під обстрілами. Жахливо, як голосуватимуть наші солдати, які нас захищають. Вони мають голосувати. Ми маємо їх почути. Жахливо, як голосуватимуть 8 мільйонів людей за кордоном, але вони мають обрати президента, парламент і місцеву владу", — сказав він.

 

