Зеленський заявив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни

Українці стурбовані через неможливість голосування солдат на фронті та труднощі з голосуванням за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Politico.

Український президент наголосив на тому, що для проведення виборів в Україні насамперед потрібна безпека.