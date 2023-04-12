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Данілов прокоментував компроміси з рф: ганебний мир та нова війна з Четвертим рейхом

12 квітня 2023, 16:05
Данілов прокоментував компроміси з рф: ганебний мир та нова війна з Четвертим рейхом
Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до тих, хто говорить про мир із росією.

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що за будь-яким примиренням із путіним стоять тисячі вбитих українців та зруйновані міста. Якщо світова спільнота не доб'ється поразки росії, то отримає нову війну.

Про це він написав у своєму Facebook.

Як відзначив секретар РНБО, формулу перемоги України й демократії на відміну від формули поразки – можна обговорювати.

Прирівнюючи російського диктатора владіміра путіна до Адольфа Гітлера, Данілов відзначив, що якщо світ продовжить "тиснути руку" агресору й обере ганебний мир – в майбутньому він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом.

"Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі і  далі продовжуйте тиснути руку путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах", – пише секретар РНБО.

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