Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Данія попереджає США про ризик для НАТО через Гренландію

06 січня 2026, 11:39
Данія попереджає США про ризик для НАТО через Гренландію
Wikipedia
Копенгаген вкрай стурбований зазіханнями чинної адміністрації США на Гренландію.

Якщо США спробують захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, це фактично поставить хрест на НАТО, як на військовому альянсі та на системі безпеці, яка встановилася після завершення Другої світової війни.

Про це заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, яку цитує Bloomberg.

"Я вважаю, що слід серйозно ставитися до американського президента, коли він каже, що хоче Гренландію... Але я також чітко поясню, що якщо США вирішать атакувати військовим шляхом іншу країну НАТО, тоді все обвалиться, включаючи НАТО, а отже, і безпеку, яка була встановлена ​​з кінця Другої світової війни", - сказала вона.

Копенгаген вкрай стурбований зазіханнями чинної адміністрації США на Гренландію. Вашингтон прикривається питаннями "безпеки", а Трамп вперто стверджує, що США "повинні контролювати Гренландію". Втім, він не каже, що це відбудеться прямо зараз.

"Ми будемо турбуватися про Гренландію приблизно через два місяці... Давайте поговоримо про Гренландію через 20 днів", - заявив він журналістам 5 січня на борту президентського літака.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа працює над проєктом угоди по Гренландії, який у майбутньому можуть запропонувати керівництву острова.

СШАНАТОДаніяГренландіяМетте Фредеріксен

Останні матеріали

Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється