США готують угоду про вільну асоціацію з Гренландією — The Economist

06 січня 2026, 09:26
США готують угоду про вільну асоціацію з Гренландією — The Economist
Фото: CNN
The Economist також нагадує, що на території Гренландії вже функціонує американська військова база, а чинні угоди з Данією не встановлюють обмежень на чисельність військ США.

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над проєктом угоди по Гренландії, який у майбутньому можуть запропонувати керівництву острова.

Про це повідомляє The Economist.

За інформацією видання, у Вашингтоні розглядають можливість укладення Договору про вільну асоціацію. Такий формат співпраці передбачає покращення рівня життя мешканців Гренландії.

Аналогічні домовленості США вже мають із Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау. Сполучені Штати надають партнерам фінансову допомогу, а ті своєю чергою делегують їм питання оборони, зберігаючи внутрішню автономію.

Як зазначає The Economist, стратегія адміністрації Трампа щодо Гренландії переслідує дві мети: загострити розбіжності між Данією та Гренландією та спробувати налагодити прямі домовленості з місцевою владою, оминаючи Копенгаген.

Водночас видання вважає сценарій прямого приєднання острова до США малореалістичним і підкреслює, що американські заяви викликали занепокоєння серед європейських лідерів.

Втім, суттєве збільшення контингенту, ймовірно, потребуватиме згоди данської сторони. 4 січня Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є важливим для національної безпеки США, пояснивши це присутністю російських і китайських кораблів поблизу острова.

