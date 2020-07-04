Де займатися спортом під час карантину
З упровадженням карантину в Україні любителям спорту стало важче проводити звичні для себе фізичні тренування. Спортивні зали й секції зачинено. Вхід на спортивні майданчики та стадіони заборонено. Виходити на вулицю не рекомендовано. Домашні тренування влаштовують не кожного: багатьом не зручно змінювати встановлений графік і спосіб тренувань. То що ж робити? Як займатися спортом під час карантину, не порушуючи режиму самоізоляції?
Насправді, не все так однозначно погано. Спорт усе ж корисний для здоров’я і багато лікарів рекомендують не забувати про фізичні вправи, навіть під час карантину, передає ТРК "Україна" .
Бігати підтюпцем вулицями міста і в лісі (якщо він не є частиною лісопаркової зони) поки що не заборонено, тож можете сміливо взувати кросівки! На жаль, цього не скажеш про парки, сквери і лісопаркові зони. Тут бігати не можна, та якщо ви власник домашньої тваринки – вам можна все! Ваша собака, кіт, кролик, чи навіть шиншила та їхні природні потреби стануть вашою перепусткою у світ спорту на свіжому повітрі без ризику бути оштрафованим.
Де б ви не займалися спортом, пам’ятайте про соціальну дистанцію (1,5 - 2 метри). Обирайте час і місця для пробіжок, чи інших тренувань так, аби максимально знизити можливість контакту з іншими людьми. Краще бігайте на самоті, навіть якщо впевнені, що ваш друг або родич "ну зовсім точно не хворий!". Пам’ятайте, що інкубаційний період вірусної інфекції COVID-19 становить від 14 днів, і кожен із нас може її переносити, навіть не підозрюючи про це. Індивідуальну пробіжку можна поєднати з прослуховуванням аудіокниги чи підкасту.
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