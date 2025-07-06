Делегація Ізраїлю прибула до Катару для переговорів щодо перемир’я у Газі та звільнення заручників

Офіс Нетаньягу заявив, що Хамас запропонував кілька "неприйнятних" поправок до пропозиції, яка готувалася за підтримки США та Ізраїлю

Ізраїльська переговорна група прибула до Катару для непрямих переговорів із терористичним угрупованням "Хамас" щодо звільнення заручників та припинення вогню.

Про це повідомляє Times of Israel.

До складу ізраїльської делегації в Досі входять представник уряду з питань заручників Гал Хірш, політичний радник Нетаньягу Офір Фальк, заступник начальника служби безпеки "Шин-Бет" та високопоставлений співробітник спецслужби "Моссад". Зазначається, що делегація є високопоставленою, але на цьому етапі не включає найвищих посадовців, які раніше брали участь у переговорах, – очільника Моссаду Давида Барнеа, виконувача обов’язків глави "Шин-Бет" та міністра стратегічного планування Рона Дермера.

Про плани відправити ізраїльську переговорну групу до Катару офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу оголосив пізно ввечері у суботу, 5 липня.