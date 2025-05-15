Делегація рф у Стамбулі заявила, що вона "компетентна" і хоче продовжити переговори 2022 року
15 травня 2025, 19:51
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Мединський заявив, що його делегація нібито налаштована на "пошук можливих розв'язок і точок дотику"
Глава російської делегації у Стамбулі, помічник путіна Володимир Мединський стверджує, що його переговорна група володіє "всіма необхідними компетенціями і повноваженнями" і розглядає ці переговори як продовження "мирного процесу в Стамбулі", який нібито було розпочато 3 роки тому.
Про це він заявив під час пресконференції, яку транслювали "РИА Новости"
"Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, який, на жаль, був перерваний українською стороною три роки тому. Наша офіційна делегація затверджена розпорядженням президента, і вона має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорів",- ідеться у повідомленні.
Мединський заявив, що його делегація нібито налаштована на "пошук можливих розв'язок і точок дотику" та "встановлення довгострокового миру", однак перед цим необхідно "усунути базові першопричини конфлікту".