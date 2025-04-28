Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Держдеп США відреагував на заяви Ким Чен Ина щодо участі у війні в Україні

28 квітня 2025, 11:02
Держдеп США відреагував на заяви Ким Чен Ина щодо участі у війні в Україні
Фото: з вільних джерел
Лідер КНДР вперше підтвердив направлення військ до росії.

В Державному департаменті США закликали КНДР вивести свої війська з росії, а москву припинити будь-яку підтримку Північної Кореї.

Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.

Заява прессекретаря відомства з’явилася через кілька годин після того, як стало відомо, що Центральне телеграфне агентство КНДР вперше підтвердило розгортання своїх військ на боці рф у війні проти України.

"Ми стурбовані безпосередньою залученістю КНДР у війну. Розгортання військових сил КНДР у росії та будь-яка підтримка, що надається російською федерацією КНДР у відповідь, повинні припинитися", - цитує агентство чиновника держдепу.

За його совами, навчання північнокорейських солдатів росією порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.

В США заявили, що "треті країни, такі як КНДР", які беруть участь у російсько-українській війні, "несуть відповідальність".

Ми писали, що Кім Чен Ин вперше підтвердив направлення військ до росії.

 

війна в УкраїніКНДРСША

Останні матеріали

Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Політика
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 13:10
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Політика
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 10:57
Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О’Брайен
Політика
Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 07:18
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється