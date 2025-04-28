Держдеп США відреагував на заяви Ким Чен Ина щодо участі у війні в Україні

Лідер КНДР вперше підтвердив направлення військ до росії.

В Державному департаменті США закликали КНДР вивести свої війська з росії, а москву припинити будь-яку підтримку Північної Кореї.

Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.

Заява прессекретаря відомства з’явилася через кілька годин після того, як стало відомо, що Центральне телеграфне агентство КНДР вперше підтвердило розгортання своїх військ на боці рф у війні проти України.

"Ми стурбовані безпосередньою залученістю КНДР у війну. Розгортання військових сил КНДР у росії та будь-яка підтримка, що надається російською федерацією КНДР у відповідь, повинні припинитися", - цитує агентство чиновника держдепу.

За його совами, навчання північнокорейських солдатів росією порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.

В США заявили, що "треті країни, такі як КНДР", які беруть участь у російсько-українській війні, "несуть відповідальність".

Ми писали, що Кім Чен Ин вперше підтвердив направлення військ до росії.