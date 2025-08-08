Держдеп зробив заяву щодо України та росії

Трамп готовий використати економічний вплив США для просування переговорів.

Україна та росія повинні активізувати зусилля для закінчення війни.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у соціальній мережі X.

За її словами, Трамп продовжує працювати над припиненням війни і готовий використати економічний вплив США для просування переговорів.

"Обидві сторони повинні активізувати зусилля, щоб повністю покласти край конфлікту", - написала Брюс.

Нагадаємо, що напередодні Трамп заявив про готовність спершу провести окремі переговори з лідерами росії та України, а потім спробувати організувати тристоронній саміт за участю президента Зеленського та диктатора путіна.