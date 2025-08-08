Держдеп зробив заяву щодо України та росії
08 серпня 2025, 11:55
Фото: з вільних джерел
Трамп готовий використати економічний вплив США для просування переговорів.
Україна та росія повинні активізувати зусилля для закінчення війни.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у соціальній мережі X.
За її словами, Трамп продовжує працювати над припиненням війни і готовий використати економічний вплив США для просування переговорів.
"Обидві сторони повинні активізувати зусилля, щоб повністю покласти край конфлікту", - написала Брюс.
Нагадаємо, що напередодні Трамп заявив про готовність спершу провести окремі переговори з лідерами росії та України, а потім спробувати організувати тристоронній саміт за участю президента Зеленського та диктатора путіна.