Деякі німецькі компанії заявили про відмову купувати автомобілі Tesla після неоднозначного жесту Маска

У компанії Tesla відмови німецького бізнесу не коментують.

Окремі компанії Німеччини оголосили про плани відмовитися від закупівлі нових автомобілів Tesla. У тому числі дві компанії-постачальники електроенергії - Badenova з Баден-Вюртемберг і Lichtblick з Гамбурга.

Будівельна компанія з Нижньої Саксонії Viebrockhaus вже припинила купувати продукцію Tesla, а велика мережа магазинів господарських та косметичних товарів Rossmann зробила це ще влітку.

У компанії Tesla відмови німецького бізнесу не коментують.

Останні відмови від продукції Tesla викликані скандальним жестом її творця Ілона Маска у день інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Втім, ще до цього обурення в Німеччині викликали різко критичні висловлювання Маска на адресу президента і канцлера, а також публічна підтримка правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".