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Деякі німецькі компанії заявили про відмову купувати автомобілі Tesla після неоднозначного жесту Маска

24 січня 2025, 13:31
Деякі німецькі компанії заявили про відмову купувати автомобілі Tesla після неоднозначного жесту Маска
Фото: з вільних джерел
У компанії Tesla відмови німецького бізнесу не коментують.
Окремі компанії Німеччини оголосили про плани відмовитися від закупівлі нових автомобілів Tesla. У тому числі дві компанії-постачальники електроенергії - Badenova з Баден-Вюртемберг і Lichtblick з Гамбурга.
 
Про це повідомляє DW. 
 
Будівельна компанія з Нижньої Саксонії Viebrockhaus вже припинила купувати продукцію Tesla, а велика мережа магазинів господарських та косметичних товарів Rossmann зробила це ще влітку. 
 
У компанії Tesla відмови німецького бізнесу не коментують.
 
Останні відмови від продукції Tesla викликані скандальним жестом її творця Ілона Маска у день інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Втім, ще до цього обурення в Німеччині викликали різко критичні висловлювання Маска на адресу президента і канцлера, а також публічна підтримка правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". 
Ілон Масквійна в Україніросія окупанти

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