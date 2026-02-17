Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
До делегації США на переговорах у Женеві долучилися ще двоє високопосадовців

17 лютого 2026, 12:17
До делегації США на переговорах у Женеві долучилися ще двоє високопосадовців
Фото: UNSPLASH
Дрісколл і Гринкевич доєдналися до делегації, які очолюють Віткофф і Кушнер.
До делегації США, яка прибула в Женеву для переговорів із представниками України і росії, долучилися верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та міністр армії Ден Дрісколл.
 
Про це з посиланням на джерела повідомила журналістка телеканалу CNN Гейлі Брітцкі в мережі Х.
 
"Міністр Дрісколл у складі команди, яку очолюють спеціальний преставник Віткофф та пан Кушнер, сьогодні прибув до Женеви для участі у тристоронніх переговорах щодо припинення війни в Україні", – процитувала вона чиновника уряду США. 
 
За словами журналістки, він додав, що США залишаються оптимістами та з нетерпінням чекають на вирішення конфлікту.
 
Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, переговори у Женеві проходитимуть щонайменше за п'яти треками.
 
е передусім територіальні, військові, політичні, важливо - економічні питання, а також найрізноманітніші аспекти безпеки", - сказало джерело агентству ТАСС.
 
Тим часом речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори в Женеві відбудуться у закритому для преси режимі. За його словами, переговорники продовжать роботу й у середу, мовляв, за результатами контактів у вівторок новин чекати не варто.
