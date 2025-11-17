До Різдва коаліція перейде на новий етап розгортання сил для України – Макрон

Макрон розповів, що штаб коаліції для підтримки України, який розташований неподалік Парижа та перебуває під командуванням Франції і Великої Британії, вже повноцінно функціонує протягом кількох тижнів.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що багатонаціональна коаліція, яка працює над гарантіями безпеки для України, планує вже на Різдво перейти на новий етап розгортання сил.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон розповів, що штаб коаліції для підтримки України, який розташований неподалік Парижа та перебуває під командуванням Франції і Великої Британії, вже повноцінно функціонує протягом кількох тижнів. У ньому працюють 60 інтеграторів планування, які координують внески країн-учасниць.

"Цей штаб є результатом нашої роботи над гарантіями безпеки в рамках коаліції охочих. Ми вийшли на план дій, і 60 інтеграторів планування працюють у Парижі вже сьогодні. Вони координують конкретні внески в роботу коаліції щодо сили", - сказав Макрон.