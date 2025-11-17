Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До Різдва коаліція перейде на новий етап розгортання сил для України – Макрон

17 листопада 2025, 17:31
До Різдва коаліція перейде на новий етап розгортання сил для України – Макрон
Макрон. Париж
Макрон розповів, що штаб коаліції для підтримки України, який розташований неподалік Парижа та перебуває під командуванням Франції і Великої Британії, вже повноцінно функціонує протягом кількох тижнів.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що багатонаціональна коаліція, яка працює над гарантіями безпеки для України, планує вже на Різдво перейти на новий етап розгортання сил.
 
Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
 
Макрон розповів, що штаб коаліції для підтримки України, який розташований неподалік Парижа та перебуває під командуванням Франції і Великої Британії, вже повноцінно функціонує протягом кількох тижнів. У ньому працюють 60 інтеграторів планування, які координують внески країн-учасниць.
 
"Цей штаб є результатом нашої роботи над гарантіями безпеки в рамках коаліції охочих. Ми вийшли на план дій, і 60 інтеграторів планування працюють у Парижі вже сьогодні. Вони координують конкретні внески в роботу коаліції щодо сили", - сказав Макрон.
 
Головна мета роботи коаліції - підготовка розгортання сил, які гарантуватимуть безпеку на певній відстані від лінії зіткнення після перемир’я. Йдеться також про підтримку відновлення та регенерації Збройних сил України, щоб запобігти можливості нової агресії з боку росії.
 
"Ми готові, все йде за планом, а на Різдво ми плануємо перейти на новий етап роботи розгортання", - підкреслив Макрон.
 
Він також наголосив, що підтримка Франції не обмежується військовою сферою: підписані під час візиту угоди та участь у коаліції формують довгострокові механізми супроводу України на шляху до зміцнення безпеки та стійкості.

 

війна в Україніросія окупантиЕмануель Макрон

Останні матеріали

Шахрайська бульбашка. Політична теорія американського краху – Тімоті Снайдер
Політика
Шахрайська бульбашка. Політична теорія американського краху – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 12:13
Мислити нестандартно. Технологічні магнати хочуть будувати дата-центри в космосі – Wall Street Journal
Технології
Мислити нестандартно. Технологічні магнати хочуть будувати дата-центри в космосі – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 11:30
Україна – це значно більше, ніж Зеленський. Вона потребує допомоги для боротьби з російською агресією – Філліпс О'Брайен
Україна – це значно більше, ніж Зеленський. Вона потребує допомоги для боротьби з російською агресією – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 08:01
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється