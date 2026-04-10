Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дрони атакували Казань, Волгоград та Саранськ: що відомо про наслідки

10 квітня 2026, 08:33
Дрони атакували Казань, Волгоград та Саранськ: що відомо про наслідки
Фото: росЗМІ
Вибухи зафіксували у рф і на окупованих територіях.

У ніч на 10 квітня у російському Казані вперше оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БПЛА. Водночас у низці регіонів рф і на тимчасово окупованих територіях України фіксували вибухи та пожежі.

Про це повідомляв голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, а також пишуть місцеві Telegram-канали.

"Казань, ну так би мовити, з почином. На Казані вперше зазвучала сирена: в місті оголошена повітряна тривога", – написав Андрущенко.

Він також зазначив, що відстань від України до Казані становить приблизно 1200-1500 км? що свідчить про "значну дальність можливого ураження".  За його даними, атаки безпілотників також були зафіксовані в низці інших міст росії та на тимчасово окупованих територіях.
 
Зокрема, о 22.00 моніторинговий Telegram-канал Supernova+ повідомив про влучання по складу боєприпасів у Довжанську (раніше – Свердловськ), Луганська область. На опублікованих відео видно масштабну пожежу. Згодом з’явилося повідомлення про атаку підстанції в Мелітополі, після якої в районі стався "блекаут". За інформацією Андрущенка, було уражено підстанцію "Мелітопольська-150"

 

Також потужний вибух стався у Перевальську Луганської області. Момент удару БПЛА опублікував Telegram-канал ASTRA. У Саранську (Республіки Мордовія) ймовірно ракета російської ППО влучила в будинок, повідомив Supernova+.

За словами Андрющенка, у Гуковому Ростовської області (рф) повідомлялося про масштабну пожежу поблизу нафтобази після "дуже потужного" вибуху. У Волгограді, за його даними, зафіксовано серію вибухів – щонайменше 5–7 у південній частині міста. В Орлі після оголошення повітряної тривоги, за словами Андрющенка, виникла пожежа в районі однієї з підстанцій. 
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється