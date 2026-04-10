Дрони атакували Казань, Волгоград та Саранськ: що відомо про наслідки

Вибухи зафіксували у рф і на окупованих територіях.

У ніч на 10 квітня у російському Казані вперше оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БПЛА. Водночас у низці регіонів рф і на тимчасово окупованих територіях України фіксували вибухи та пожежі.

Про це повідомляв голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, а також пишуть місцеві Telegram-канали.

"Казань, ну так би мовити, з почином. На Казані вперше зазвучала сирена: в місті оголошена повітряна тривога", – написав Андрущенко.

Він також зазначив, що відстань від України до Казані становить приблизно 1200-1500 км? що свідчить про "значну дальність можливого ураження". За його даними, атаки безпілотників також були зафіксовані в низці інших міст росії та на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, о 22.00 моніторинговий Telegram-канал Supernova+ повідомив про влучання по складу боєприпасів у Довжанську (раніше – Свердловськ), Луганська область. На опублікованих відео видно масштабну пожежу. Згодом з’явилося повідомлення про атаку підстанції в Мелітополі, після якої в районі стався "блекаут". За інформацією Андрущенка, було уражено підстанцію "Мелітопольська-150"

Також потужний вибух стався у Перевальську Луганської області. Момент удару БПЛА опублікував Telegram-канал ASTRA. У Саранську (Республіки Мордовія) ймовірно ракета російської ППО влучила в будинок, повідомив Supernova+.

За словами Андрющенка, у Гуковому Ростовської області (рф) повідомлялося про масштабну пожежу поблизу нафтобази після "дуже потужного" вибуху. У Волгограді, за його даними, зафіксовано серію вибухів – щонайменше 5–7 у південній частині міста. В Орлі після оголошення повітряної тривоги, за словами Андрющенка, виникла пожежа в районі однієї з підстанцій.