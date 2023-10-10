Експерти попередили про наміри росії вийти з договору про заборону ядерних випробувань

російський диктатор путін вперше прокоментував можливість відкликання росією ратифікації договору 5 жовтня.

росія, ймовірно, планує відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань.



Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що західні ЗМІ 9 жовтня повідомляли про наказ керівництва Держдуми рф до комітету з міжнародних справ, в якому вони дають депутатам час до 18 жовтня для обговорення процесу відкликання ратифікації договору.

"Раніше ISW оцінювало, що кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, з ціллю початку переговорів, і що використання росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним", - зазначили в ISW.