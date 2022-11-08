"Енергоатом" зазнав 4,8 мільярда чистих збитків у першому півріччі 2022
Причиною є насамперед окупація російськими військовими ЗАЕС, яка після захоплення почала працювати двома блоками із шести, потім з 14 липня підключила третій блок, але через пошкодження обстрілами рф повітряної лінії з 5 серпня знову перейшла на роботу двома блоками. За останньою інформацією МАГАТЕ на початок серпня, "Енергоатом" працює 10-ма блоками з 15 наявних.
Це пояснюється, зокрема, переходом з 1 жовтня 2021 року з товарної на фінансову модель ПСО для населення, згідно з якою компанія почала за ринковою ціною продавати всю електроенергію та компенсувати тарифи для населення за рахунок продажу, а не забезпечувати населення ресурсом, передаючи його фактично безкоштовно ДП "Гарантований покупець".
У структурі чистого доходу компанії, який становив 67,62 млрд грн та перевищив торішній показник на 64,5%, реалізація електроенергії становить 99%.
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