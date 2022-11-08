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"Енергоатом" зазнав 4,8 мільярда чистих збитків у першому півріччі 2022

Причиною є насамперед окупація російськими військовими ЗАЕС, яка після захоплення почала працювати двома блоками із шести
"Енергоатом" зазнав 4,8 мільярда чистих збитків у першому півріччі 2022 Фото: Facebook
У січні-червні 2022 року національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" отримала 4,759 млрд гривень збитку проти 1,123 млрд гривень прибутку у січні-червні 2021 року.
 
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за І півріччя 2022 року.
 

Причиною є насамперед окупація російськими військовими ЗАЕС, яка після захоплення почала працювати двома блоками із шести, потім з 14 липня підключила третій блок, але через пошкодження обстрілами рф повітряної лінії з 5 серпня знову перейшла на роботу двома блоками. За останньою інформацією МАГАТЕ на початок серпня, "Енергоатом" працює 10-ма блоками з 15 наявних.

Також в І півріччі "Енергоатом" збільшив чистий дохід у 2,8 рази, або на 4,361 млрд гривень, до 67,618 млрд гривень.
 

Це пояснюється, зокрема, переходом з 1 жовтня 2021 року з товарної на фінансову модель ПСО для населення, згідно з якою компанія почала за ринковою ціною продавати всю електроенергію та компенсувати тарифи для населення за рахунок продажу, а не забезпечувати населення ресурсом, передаючи його фактично безкоштовно ДП "Гарантований покупець".

У структурі чистого доходу компанії, який становив 67,62 млрд грн та перевищив торішній показник на 64,5%, реалізація електроенергії становить 99%.

Відзначимо, що 2021 рік "Енергоатом" закінчив з чистим прибутком 5,914 млрд гривень проти збитку в розмірі 4,845 млрд гривень у 2020 році.
 
У 2021 році порівняно з 2020 роком компанія збільшила чистий дохід на 82,1%, або на 37,47 млрд гривень, до 83,118 млрд гривень.
 
"Енергоатом" є оператором 4 діючих атомних електростанцій, на яких експлуатуються 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і 2 - ВВЕР-440 загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт і 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.
 
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11 08 2022 13:04
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