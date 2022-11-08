"Енергоатом" зазнав 4,8 мільярда чистих збитків у першому півріччі 2022

У січні-червні 2022 року національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" отримала 4,759 млрд гривень збитку проти 1,123 млрд гривень прибутку у січні-червні 2021 року.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за І півріччя 2022 року.

Причиною є насамперед окупація російськими військовими ЗАЕС, яка після захоплення почала працювати двома блоками із шести, потім з 14 липня підключила третій блок, але через пошкодження обстрілами рф повітряної лінії з 5 серпня знову перейшла на роботу двома блоками. За останньою інформацією МАГАТЕ на початок серпня, "Енергоатом" працює 10-ма блоками з 15 наявних.

Також в І півріччі "Енергоатом" збільшив чистий дохід у 2,8 рази, або на 4,361 млрд гривень, до 67,618 млрд гривень.