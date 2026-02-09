Епштейн намагався організувати зустріч із путіним та обіцяв інвестиції в рф – CNN

У листі він просив передати російському лідеру повідомлення про їхню з Бараком близькість і підкреслював, що консультує співзасновника Microsoft Білла Гейтса.

У 2013–2014 роках американський фінансист Джеффрі Епштейн намагався домогтися особистої зустрічі з президентом росії владіміром путіним та обіцяв сприяти залученню західних інвестицій до рф.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на оприлюднені листи.

За даними телеканалу, у своїх листуваннях Епштейн звертався до колишнього прем’єр-міністра Ізраїлю Ехуда Барака, зазначаючи, що норвезький політик Торбйорн Ягланд нібито готує його зустріч із путіним у Сочі. У листі він просив передати російському лідеру повідомлення про їхню з Бараком близькість і підкреслював, що консультує співзасновника Microsoft Білла Гейтса.

"Можете сказати йому, що ми з вами близькі, і що я консультую Гейтса. Це конфіденційно. Я був би радий зустрітися з ним на дві-три години", — цитує CNN один із листів.

Водночас телеканал наголошує, що оприлюднені документи не містять підтверджень того, що така зустріч між Епштейном і путіним відбулася.

Норвезька прокуратура розпочала розслідування щодо Торбйорна Ягланда. За словами його адвоката, політик співпрацюватиме зі слідством, однак заперечує порушення законодавства.

Окрім цього, з документів випливає, що Епштейн підтримував контакти з тодішнім постійним представником росії при ООН Віталієм Чуркіним. Після смерті дипломата у 2017 році він звертав увагу на міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова. У листуванні Епштейн пропонував організувати обговорення через Лаврова, зазначаючи, що раніше подібні контакти відбувалися через Чуркіна.

CNN підкреслює, що зміст листів свідчить не лише про інтерес Епштейна до росії, а й про його спроби впливати на політичні процеси через особисті зв’язки та обіцянки інвестиції.