Епштейн мав зв'язки з російською розвідкою і збирав компромати на відомих людей – Daily Mail

01 лютого 2026, 11:19
Епштейн мав зв'язки з російською розвідкою і збирав компромати на відомих людей – Daily Mail
Фото: US Department of Justice
Журналісти підрахували, що у нових документах у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна є 1056 документів, де згадується росія та її глава володимир путін.
Засуджений за сексуальні злочини американський фінансист Джеффрі Епштейн, ймовірно, співпрацював з російською розвідкою. Він знайомив відомих людей з російськими дівчатами і в такий спосіб "збирав на них компромати".
 
Про це пише таблоїд Daily Mail з посиланням на джерела у розвідці.
 
Журналісти підрахували, що у нових документах у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна є 1056 документів, де згадується росія та її глава володимир путін, та 9629 документів, у яких згадується москва.
 
Американські експерти з розвідки вважають, що Епштейн завів зв'язки з російською розвідкою завдяки діловим угодам з Робертом Максвеллом — медіамагнатом, який, як і Епштейн, помер за незрозумілих обставин. Його тіло знайшли в Атлантиці в 1991 році, ймовірно, після падіння за борт його яхти. Його донька, Гіслейн Максвелл, засуджена до 20-річного ув'язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.
 
Джерела Daily Mail у службах безпеки стверджують, що Роберт Максвелл був російським агентом з 1970-х років. Також Максвелл відмивав російські гроші на Заході — за допомогою Епштейна. Також джерела журналістів вважають, що Епштейн «мав зв'язки з російською організованою злочинністю», яка могла його шантажувати. Це пояснює, як Епштейн "легко привозив дівчат з росії".
 
В опублікованих напередодні "файлах Епштейна" є електронний лист, надісланий Епштейну 11 вересня 2011 року, у ньому невідома людина обговорює його зустріч з путіним під час майбутньої поїздки до росії.
 
Епштейн, вочевидь, панував ще одну зустріч із путіним на 2014 рік. У листі до Епштейна японський підприємець Джої Іто повідомляє, що приєднатися до них може американський мільярдер, співзасновник вебсайту LinkedIn Рейд Гофман. Зустріч скасували після того, як 17 липня 2014 року російські війська збили пасажирський літак Malaysia Airlines над Україною. Іто написав Епштейну: "Зараз це погана ідея, після авіакатастрофи".
 
Інші повідомлення свідчили про те, що Епштейн стверджував, що може надати кремлю цінну інформацію про Дональда Трампа напередодні саміту з путіним у Гельсінкі у 2018 році. Про це також раніше писало Politico. Джерела видання також звертають увагу на зв’язок Епштейна з Машею Дроковою — колишньою очільницею молодіжного руху путіна. Зазначається, що у підлітковому віці вона була його прихильницею й знімалася в документальному фільмі, де в одній із сцен цілує путіна.
 
У документах міститься електронний лист, у якому Білл Гейтс нібито просить одного з помічників Епштейна надати ліки для лікування захворювань, що передаються статевим шляхом, "після сексу з російськими дівчатами". Сам Гейтс ці звинувачення заперечує. Також у серпні 2010 року, вже після засудження, Епштейн обіцяв принцу Ендрю познайомити його з "красивою росіянкою".

 

розвідкаСША

Більше публікацій

