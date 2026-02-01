Журналісти підрахували, що у нових документах у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна є 1056 документів, де згадується росія та її глава володимир путін.

Засуджений за сексуальні злочини американський фінансист Джеффрі Епштейн, ймовірно, співпрацював з російською розвідкою. Він знайомив відомих людей з російськими дівчатами і в такий спосіб "збирав на них компромати".

Про це пише таблоїд Daily Mail з посиланням на джерела у розвідці.

Американські експерти з розвідки вважають, що Епштейн завів зв'язки з російською розвідкою завдяки діловим угодам з Робертом Максвеллом — медіамагнатом, який, як і Епштейн, помер за незрозумілих обставин. Його тіло знайшли в Атлантиці в 1991 році, ймовірно, після падіння за борт його яхти. Його донька, Гіслейн Максвелл, засуджена до 20-річного ув'язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.