Ердоган і путін обговорили третій раунд переговорів між Україною та росією

Ердоган та путін також обговорили удари Ізраїля по Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у п'ятницю, 18 липня, мав телефонну розмову з главою кремля владіміром путіним. Вони обговорили можливість проведення третього раунду переговори між Україною та росією.

Про це повідомила канцелярія президента Туреччини у соцмережі X.

Зокрема Ердоган заявив, що важливо розпочати третій раунд переговорів між росією та Україною. Він підтвердив, що Туреччина продовжить приймати переговори в Стамбулі, коли сторони визначать відповідні дати.

Водночас у кремлі повідомили, що під час розмови путін нібито “підтвердив принципову налаштованість на пошук політико-дипломатичного врегулювання конфлікту”. Також він подякував Ердогану за готовність і надалі сприяти проведенню прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Також Ердоган та путін обговорили удари Ізраїля по Сирії. Президент Туреччини заявив, що конфлікти після виведення сирійських сил безпеки з Сувейди становлять загрозу для всього регіону. Він звернув увагу на те, що важливо, щоб Ізраїль не порушував суверенітет Сирії.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина прагне забезпечити стабільність і безпеку в Сирії і допомогти країні якнайшвидше стати на ноги", – йдеться у повідомленні.