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Ердоган закликає зняти санкції з Сирії

08 лютого 2025, 15:37
Ердоган закликає зняти санкції з Сирії
Фото: Прямий
Раніше Євросоюз погодив послаблення санкцій проти Дамаска.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном і заявив, що вважає призупинення Євросоюзом санкцій проти Сирії правильним.

Про це директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини написав в соцмережі X (Twitter).

Під час розмови Ердоган та Макрон обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, а також регіональні та глобальні питання.

Так, під час розмови Ердоган заявив, що призупинення Європейським Союзом санкцій проти Сирії було дуже правильним.

За його словами, важливо повністю скасувати санкції у новому періоді та запевнив у продовженні підтримки Сирії.

Нагадаємо, що в кінці січня Євросоюз погодив послаблення санкцій щодо Сирії.

 

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