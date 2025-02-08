Ердоган закликає зняти санкції з Сирії

Раніше Євросоюз погодив послаблення санкцій проти Дамаска.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном і заявив, що вважає призупинення Євросоюзом санкцій проти Сирії правильним.

Про це директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини написав в соцмережі X (Twitter).

Під час розмови Ердоган та Макрон обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, а також регіональні та глобальні питання.

Так, під час розмови Ердоган заявив, що призупинення Європейським Союзом санкцій проти Сирії було дуже правильним.

За його словами, важливо повністю скасувати санкції у новому періоді та запевнив у продовженні підтримки Сирії.

Нагадаємо, що в кінці січня Євросоюз погодив послаблення санкцій щодо Сирії.