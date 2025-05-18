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Ердоган заявив про відкриття одного з найбільших газових родовищ у Чорному морі

18 травня 2025, 12:45
Ердоган заявив про відкриття одного з найбільших газових родовищ у Чорному морі
Фото: aa.com.tr
Ердоган заявив, що Туреччина загалом розробила 38 свердловин в Чорному морі.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна виявила 75 мільярдів кубометрів нового природного газу на родовищі у Чорному морі.
 
Про це пише турецьке видання TRT.
 
Такі обсяги газу знайшли на родовищі Гектепе-3 на глибині 3500 метрів.
 
"В результаті 49 днів роботи ми виявили 75 мільярдів кубометрів нового природного газу в родовищі. За допомогою цього обсягу ми зможемо задовольнити потреби лише наших резиденцій приблизно на 3,5 роки. Економічна цінність нашого відкриття природного газу становить 30 мільярдів доларів", – сказав глава держави.
 
Ердоган заявив, що Туреччина загалом розробила 38 свердловин в Чорному морі.
 
Такі обсяги є одними з найбільших в історії спостережень. Вони є більшими, аніж весь обсяг газу на українських родовищах Чорного та Азовського морів за оцінками 2017 року.

 

Ердоганвійна в Україніросія окупанти

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