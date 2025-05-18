Ердоган заявив про відкриття одного з найбільших газових родовищ у Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна виявила 75 мільярдів кубометрів нового природного газу на родовищі у Чорному морі.

Такі обсяги газу знайшли на родовищі Гектепе-3 на глибині 3500 метрів.

"В результаті 49 днів роботи ми виявили 75 мільярдів кубометрів нового природного газу в родовищі. За допомогою цього обсягу ми зможемо задовольнити потреби лише наших резиденцій приблизно на 3,5 роки. Економічна цінність нашого відкриття природного газу становить 30 мільярдів доларів", – сказав глава держави.

Ердоган заявив, що Туреччина загалом розробила 38 свердловин в Чорному морі.

Такі обсяги є одними з найбільших в історії спостережень. Вони є більшими, аніж весь обсяг газу на українських родовищах Чорного та Азовського морів за оцінками 2017 року.