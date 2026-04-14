Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія отримає більше HIMARS вже у 2027 році

14 квітня 2026, 16:09
Естонія отримає більше HIMARS вже у 2027 році
Фото: Scanpix / Postimees
Загалом країна отримає на три установки HIMARS менше, ніж очікувалося.
Естонія замовила у США три додаткові установки РСЗВ M142 HIMARS. Терміни передачі установок "дуже оптимістичні" – вони мають відбутися вже наступного року.
 
Про це повідомляє Defense Express.
 
Також Естонський центр оборонних інвестицій підписав угоду про посилення і місцевої оборонної промисловості з американською компанією Lockheed Martin на суму 11 млн доларів. Зокрема очікується відкриття локального центру обслуговування компонентів до HIMARS.
 
Аналітики відзначають, що таким чином Естонія скоротила своє замовлення на HIMARS з 6 до 3 одиниць, як повідомлялося раніше. Водночас і терміни цих поставок змістилися з 2028-2029 років на 2027. Раніше Естонія також купувала шість установок K239 Chunmoo з Південної Кореї. І причиною цьому були саме терміни постачання HIMARS з США. Втім у підсумку Естонія використовуватиме обидві ці системи.
 
"Естонія матиме на три американські РСЗВ менше, ніж очікувалося раніше. Водночас разом з південнокорейськими аналогами це все ще буде небезпечний арсенал, що матиме можливість топити російські кораблі у Санкт-Петербурзі завдяки ATACMS та іншим ракетам такого класу", – відзначають аналітики.
Естоніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється