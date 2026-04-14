Естонія отримає більше HIMARS вже у 2027 році

Естонія замовила у США три додаткові установки РСЗВ M142 HIMARS. Терміни передачі установок "дуже оптимістичні" – вони мають відбутися вже наступного року.

Про це повідомляє Defense Express.

Також Естонський центр оборонних інвестицій підписав угоду про посилення і місцевої оборонної промисловості з американською компанією Lockheed Martin на суму 11 млн доларів. Зокрема очікується відкриття локального центру обслуговування компонентів до HIMARS.

Аналітики відзначають, що таким чином Естонія скоротила своє замовлення на HIMARS з 6 до 3 одиниць, як повідомлялося раніше. Водночас і терміни цих поставок змістилися з 2028-2029 років на 2027. Раніше Естонія також купувала шість установок K239 Chunmoo з Південної Кореї. І причиною цьому були саме терміни постачання HIMARS з США. Втім у підсумку Естонія використовуватиме обидві ці системи.

"Естонія матиме на три американські РСЗВ менше, ніж очікувалося раніше. Водночас разом з південнокорейськими аналогами це все ще буде небезпечний арсенал, що матиме можливість топити російські кораблі у Санкт-Петербурзі завдяки ATACMS та іншим ракетам такого класу", – відзначають аналітики.