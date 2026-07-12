ФІФА може розширити чемпіонат світу до 64 збірних

Після успішного дебюту формату з 48 збірними ФІФА готова розглянути чергове розширення чемпіонату світу.

Президент організації Джанні Інфантіно заявив, що виступ команд із різних континентів підтвердив доцільність реформи та відкрив дискусію про збільшення кількості учасників до 64.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що перший чемпіонат світу за участю 48 збірних підтвердив правильність рішення про розширення турніру.

За його словами, команди з усіх континентів продемонстрували конкурентний футбол, забивали голи та набирали очки, а дев'ять із десяти представників Африки пробилися до плей-оф.

"Турнір за участю 48 збірних вийшов дуже успішним. Це ще раз підтверджує, наскільки важливо надати шанс усім командам і дати їм можливість зіграти на чемпіонаті світу", – заявив Інфантіно.

Також президент ФІФА повідомив, що після завершення чемпіонату світу, фінал якого відбудеться 19 липня, організація офіційно розгляне можливість подальшого розширення турніру – до 64 учасників.

У ФІФА вважають, що чемпіонат світу має сприяти розвитку футболу в усіх регіонах, а не лише серед традиційних грандів Європи та Південної Америки.

Рішення щодо нового формату можуть винести на обговорення вже найближчим часом.