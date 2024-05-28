Україна переживає складний період економічної нестабільності, зумовлений війною. Західні союзники надають значну фінансову підтримку, аби запобігти економічному краху та сприяти післявоєнному відновленню. У непростий економічний період багато українців цікавляться тим, як вивести гроші з біржі, оскільки це може бути корисним для багатьох у цей період.

Частина цієї допомоги складається з грантів, які не потребують повернення, що особливо важливо для нашої економіки. Водночас питання повернення кредитів від ЄС залишається актуальним. Як зазначає головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень НІСД Іван Ус, важливо розуміти механізми міжнародної підтримки.

Яку фінансову підтримку ми отримаємо у 2024 році?

У січні-лютому 2024 року Україна отримала близько 1,2 млрд доларів США зовнішнього фінансування до загального фонду Державного бюджету. З цього, майже 75% складали грантові кошти, які не потребують повернення.

Основні донори:

Японія – 901 млн доларів США (пільгове фінансування та гранти)

Норвегія – 295 млн доларів США (грант)

Іспанія – 3 млн доларів США (пільгове фінансування)

Усі ці кошти надійшли до держбюджету через проекти Світового банку.

Підтримка Європейського Союзу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році очікується отримати 16 мільярдів євро бюджетної допомоги від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility, розрахованої на чотири роки з загальним бюджетом у 50 мільярдів євро. Програма передбачає підтримку інвестицій, економіки та руху України до членства в ЄС.

1 березня уряд схвалив із Єврокомісією «Програму підтримки реформ і відновлення», яка збільшила бюджет до 374 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, підтримку малих фермерських господарств та модернізацію пунктів пропуску на кордонах з ЄС.

Міжнародна фінансова підтримка України: як ми повернемо борги?

Західні союзники прагнуть запобігти економічному краху України, підтримуючи нашу державу не лише для перемоги над Росією, але й для майбутнього післявоєнного відновлення.

Про те, як Україна повертатиме гроші після перемоги, розповів Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень НІСД. Він зазначив, що частина допомоги від США надається у вигляді грантів, які не потребують повернення.

«США – основний донор економіки та безпеки України. Пакет допомоги у розмірі 45 млрд доларів включає військову, економічну та гуманітарну складові, і всі ці кошти безповоротні, що дуже важливо», – пояснює експерт.

Іншим джерелом фінансування для України є кредити від ЄС. Ус вважає, що після вступу України до ЄС питання боргів стане спільною проблемою європейської спільноти, яку вирішуватимуть разом.

«Тому тут не бачу великої проблеми. Навіть ті кошти, які доведеться повернути, не будуть надто значними», – зазначає Іван Ус.

Крім того, експерт нагадав про можливість реструктуризації боргу.