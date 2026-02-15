Фінансовий стан підприємств рф стрімко погіршується через збільшення кількості збиткових компаній – розвідка

Кількість збиткових компаній у росії зросла до 18,2 тисяч.

Станом на кінець 2025 року фінансове становище середніх і великих підприємств російської федерації продовжило погіршуватися, що свідчить про наростання системних дисбалансів у корпоративному секторі.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За наявними даними, кількість збиткових компаній зросла до 18,2 тисячі, що на 16% більше у річному вимірі. Сукупний обсяг їхніх збитків сягнув 97,3 млрд доларів, продемонструвавши зростання на 8,1%.

Найбільша концентрація проблемних підприємств зафіксована у вугледобувній, коксохімічній, металургійній, тютюновій та шкіряній промисловості. Експерти пов’язують це зі скороченням експортних можливостей та зменшенням внутрішнього попиту.

Погіршується і платіжна дисципліна. Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати на кінець грудня 2025 року досягла 26,2 млн доларів. Це на 14,5% більше, ніж місяцем раніше, і на 130% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Із загальної суми 22,1 млн доларів припадає на борги, спричинені браком власних коштів підприємств, що прямо вказує на проблеми з ліквідністю.

Найвищий рівень прострочення зафіксовано:

у будівництві — 23,7%,