Фінансовий стан підприємств рф стрімко погіршується через збільшення кількості збиткових компаній – розвідка

15 лютого 2026, 13:55
Кількість збиткових компаній у росії зросла до 18,2 тисяч.
Станом на кінець 2025 року фінансове становище середніх і великих підприємств російської федерації продовжило погіршуватися, що свідчить про наростання системних дисбалансів у корпоративному секторі. 
 
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
 
За наявними даними, кількість збиткових компаній зросла до 18,2 тисячі, що на 16% більше у річному вимірі. Сукупний обсяг їхніх збитків сягнув 97,3 млрд доларів, продемонструвавши зростання на 8,1%.
 
Найбільша концентрація проблемних підприємств зафіксована у вугледобувній, коксохімічній, металургійній, тютюновій та шкіряній промисловості. Експерти пов’язують це зі скороченням експортних можливостей та зменшенням внутрішнього попиту.
 
Погіршується і платіжна дисципліна. Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати на кінець грудня 2025 року досягла 26,2 млн доларів. Це на 14,5% більше, ніж місяцем раніше, і на 130% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
 
Із загальної суми 22,1 млн доларів припадає на борги, спричинені браком власних коштів підприємств, що прямо вказує на проблеми з ліквідністю.
 
Найвищий рівень прострочення зафіксовано:
 
  • у будівництві — 23,7%,
  • у сфері охорони здоров’я та соціальних послуг — 16,6%,
  • в обробній промисловості — 15,4%.
 
В умовах санкційного тиску та жорсткої монетарної політики Центральний банк російської федерації великий бізнес стикається зі звуженням ринків збуту, скороченням попиту та падінням купівельної спроможності населення. Високі кредитні ставки ускладнюють доступ до фінансування та обмежують інвестиційну активність.
 
У короткостроковій перспективі це означає зростання кількості банкрутств та подальше ослаблення корпоративного сектору.
 
За оцінками розвідки, у 2026 році тенденція збережеться. Скорочення ринків збуту та жорсткі фінансові умови продовжать чинити тиск на бізнес. Очікується подальше зниження прибутковості підприємств і зростання ризиків неплатоспроможності, передусім у промислових та експортно орієнтованих галузях.

 

розвідкаросія окупантивійна в Україні

